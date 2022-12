Des spectacles pour tous les goûts et tous les âges pour se mettre dans l’ambiance des Fêtes.

La chorale de Y’a du monde à messe

PHOTO CAMILLE GLADU-DROUIN, FOURNIE PAR DU PRINCE La chorale de Y’a du monde à messe

L’équipe de choristes tout étoiles de Y’a du monde à messe, composée entre autres de Kim Richardson, Coral Egan et Frank Julian, vient de sortir un premier album de Noël, Juste après novembre, constitué de pièces originales composées par le directeur musical Alex McMahon. Les 10 interprètes de l’émission animée par Christian Bégin, qui sont à la source des chansons, prendront la route pendant tout le mois de décembre. Ils et elles transporteront leurs voix puissantes et leur énergie un peu partout sur les scènes du Québec, avec un passage au Théâtre Outremont, à Montréal, le 15 décembre.

Damien Robitaille

PHOTO CAMILLE DROUIN-GLADU, FOURNIE PAR 9E VAGUE Damien Robitaille

Bientôt ce sera Noël est le titre de l’album que Damien Robitaille avait sorti pour le temps des Fêtes en 2019. L’auteur-compositeur-interprète transporte sur scène son univers charmant et bienveillant dans un spectacle mis en scène par Laurent Paquin. Il chantera autant ses chansons originales que des classiques de Noël, mais l’homme-orchestre, qui sera pour l’occasion entouré de plusieurs musiciens et choristes, en profitera pour interpréter quelques-unes des célèbres chansons du jour qu’il diffuse sur l’internet depuis le début de la pandémie.

Noël une tradition en chanson

PHOTO LAURENCE LABAT, FOURNIE PAR LES PRODUCTIONS MARTIN LECLERC La distribution féminine du spectacle : Johanne Blouin, Joe Bocan, Shirley Théroux, Martine St-Clair et Luce Dufault

En à peine cinq ans, le spectacle Noël une tradition en chanson s’est imposé comme un incontournable du temps des Fêtes. Cette année, les artistes participants sont Johanne Blouin, Joe Bocan, Luce Dufault, Martine St-Clair, Shirley Théroux, le groupe trad Suroît ainsi que le chanteur lyrique français Vincent Niclo. La mise en scène de ce spectacle, où tout est mis en œuvre pour qu’on se sente bien, est assurée par Joël Legendre, et la direction musicale par Jacques Roy.

L’ensemble d’En direct de l’univers

PHOTO CHLOÉ MCNEIL, FOURNIE PAR PRODUCTIONS PAMPLEMOUSSE L’ensemble d’En direct de l’univers

Les talentueux choristes et musiciens de l’émission En direct de l’univers ont lancé l’an dernier un très bel album de Noël intitulé Noël comme autrefois. La bande de Jason McNally, Virginie Cummins et Jean-Benoit Lasanté transporte cette année son talent et sa joie de vivre sur scène avec La veillée du temps des Fêtes, un spectacle festif dans lequel on pourra entendre des chansons originales, du folklore et du répertoire de Noël traditionnel. Mais gageons qu’il y aura aussi une petite place pour la douceur et la mélancolie, à l’image de l’émission dont ils sont le cœur battant.

Noël dans le parc

PHOTO FOURNIE PAR DISQUES ARTIC L’autrice-compositrice-interprète Maryse Letarte, porte-parole de Noël dans le parc

Un autre classique des Fêtes, c’est Noël dans le parc, qui se déroule dans trois parcs montréalais, mais dont le centre est le parc Émilie-Gamelin, près de la station de métro Berri-UQAM. Le festival, qui en est à sa 29e présentation, propose des dizaines de spectacles entre le 3 et le 31 décembre. Seulement le premier soir, on pourra voir Maryse Letarte, porte-parole de l’évènement, puis Salomé Leclerc et le groupe Lendemain de veille. Mais la programmation est riche et variée, offrant un heureux mélange de relève et d’artistes établis, s’adressant à tous les types de publics, d’Ari Cuicui à Laurence Nerbonne.

Orchestre Métropolitain

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Kim Richardson

L’Orchestre Métropolitain (OM), dirigé par Yannick Nézet-Séguin, les deux grandes voix de Mélissa Bédard et Kim Richardson, le trio de jazz du pianiste montréalais Taurey Butler avec des arrangements d’Antoine Gratton, le chœur de l’OM : avec plus de 200 artistes sur scène et un répertoire éclectique qui va de Duke Ellington aux grands classiques québécois et américains, le spectacle Des airs de fête est un des plus ambitieux de la saison. Il ne reste que la représentation de ce samedi au programme, mais les concerts des Fêtes ne sont pas terminés pour l’OM, qui interprétera la Messe en si mineur de Bach le 18 décembre.

Pop-up show Spécial Noël

PHOTO CAMILLE TELLIER, FOURNIE PAR L’ARTISTE Chloée Deblois

L’humoriste et animatrice Chloée Deblois transporte son Pop-up show — des spectacles d’humour itinérants visant à faire découvrir la relève — au Club Soda. Pour l’occasion, l’évènement prendra beaucoup plus d’ampleur, avec une bonne dizaine d’humoristes au programme, dont Mathieu Pepper, Jo Cormier et Mégan Brouillard, un groupe de musiciens et une soirée qui se transforme en gros party du temps des Fêtes. Un évènement unique qui promet d’être fou et festif, présenté le 15 décembre.

Guylaine Tanguay, Roch Voisine et l’Orchestre symphonique de Longueuil

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Alexandre Da Costa, Guylaine Tanguay et Roch Voisine, du spectacle Parapapam

Mené par le très dynamique chef et directeur musical de l’OSL Alexandre Da Costa, le spectacle Parapapam s’installe du 26 au 31 décembre à la Maison symphonique. Il met en vedette les chanteurs populaires Roch Voisine et Guylaine Tanguay, la soprano Giorgia Fumanti et le baryton Vladimir Korneev, ainsi que 125 choristes, dont Les Petits Chanteurs du Mont-Royal, dirigés par Frédéric Vogel. Pour une soirée joyeuse installée dans un décor féérique, qui se promènera entre les airs classiques et populaires. Par ailleurs, Alexandre Da Costa présentera aussi avec l’OSL un concert de Noël mettant en vedette Marie Michèle Desrosiers. Deux représentations à la cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue dans le Vieux-Longueuil et une à l’église Saint-Viateur d’Outremont.

Noël à l’opéra

PHOTO TAM LAN TRUONG, FOURNIE PAR LA PLACE DES ARTS Les trois membres de l’ensemble Lyrico

Après avoir connu un beau succès l’an dernier, l’ensemble canadien Lyrico, formé des chanteurs Marco Bocchicchio, Sam Champagne et Ian Sabourin, est de retour à la salle Wilfrid-Pelletier avec son spectacle Noël à l’opéra. Il interprétera de nombreux airs de Noël qui se prêtent bien à l’opéra, mais ajoutera une touche italienne à la soirée en chantant de grands airs dont Brindisi, tiré de La Traviata, Funiculi Funicula et Core’ngrato. Les chanteurs seront accompagnés par le Chœur et l’Orchestre FILMharmonique, 85 musiciens et choristes dirigés par Francis Choinière.

Les choristes

PHOTO EVE-LINE MONTAGNE, FOURNIE PAR JUSTE POUR RIRE François L’Écuyer reprend le rôle de Clément Mathieu dans Les choristes.

Ce n’est pas un spectacle de Noël à proprement parler, mais certainement une œuvre qui vient titiller notre esprit mélancolique des Fêtes. Après avoir connu un immense succès en 2018 et 2019, cette adaptation par Serge Denoncourt du très beau film Les choristes est de retour à partir du 28 décembre. Douceur, tendresse, solidarité et musique sont au menu de cette pièce qui réunit des Petits Chanteurs de Laval et du Mont-Royal pour incarner les jeunes choristes, ainsi que François L’Écuyer dans le rôle de l’inoubliable professeur Clément Mathieu et Sacha Bolduc dans celui du jeune Mongeau.

Corteo au Centre Bell

PHOTO MAJA PRGOMET, FOURNIE PAR LE CIRQUE DU SOLEIL Scène de Corteo

Écrit et mis en scène par Daniel Finzi Pasca, Corteo a été présenté à Montréal pour la première fois sous chapiteau en 2005, et depuis son succès ne se dément pas. Après avoir tenu l’affiche au Centre Bell en 2018, il est de retour à partir du 21 décembre dans le cadre d’une tournée nord-américaine en aréna. Ce poétique spectacle du Cirque du Soleil, qui se déroule dans une ambiance de fête foraine, comporte assez de magie et de folie douce pour se fondre dans l’esprit des Fêtes.

Christian Marc Gendron

PHOTO LA P’TITE PHOTOGRAPHE, FOURNIE PAR GO-MUSIQUE Christian Marc Gendron

Un peu sous le radar des grands médias, le chanteur et imitateur Christian Marc Gendron promène ses spectacles Piano Man Experience et Piano Man 2 avec beaucoup de succès depuis quelques années. Avec la chanteuse Manon Séguin et entouré d’un groupe de huit musiciens, il intégrera à son spectacle, jusqu’au 28 décembre, des numéros spéciaux festifs qui rappelleront les veillées du temps des Fêtes, avec entre autres des chansons tirées de l’album Noël à trois, qu’il a sorti avec Manon Séguin il y a deux ans.