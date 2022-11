Les cinq interprètes de 2022 Revue et corrigée : Benoît Paquette, Monika Pilon, Pierre Brassard, Marc St-Martin et Marie-Ève Sansfaçon.

Il y a de tout pour tous à la traditionnelle revue de fin d’année du Rideau Vert, qui enchaîne les sketches (et les changements de costumes !) à la vitesse de l’éclair. Un menu très varié, de bon goût dans l’ensemble, avec quelques plats remarquables, des valeurs sûres et des boulettes (un peu lourdes).

Il est notamment question de la guerre en Ukraine, du convoi des camionneurs, de Hockey Canada, de la visite du pape François, de Spotify, de l’accession au trône du prince Charles, de la pénurie de la main-d’œuvre, de l’élection de la CAQ et d’une foule de personnalités publiques (parodiées). Presque rien sur la COVID-19 et le système de santé… En a-t-on trop parlé dans la « vraie » actualité ?

Bref, la formule est sensiblement la même année après année, on ratisse large pour aborder le plus de sujets possibles, même si on ne fait souvent que les effleurer.

Une des grandes questions que nous nous posions était de savoir comment l’équipe allait s’adapter au départ de Véronique Claveau, imitatrice hors pair (de Céline Dion, entre autres) et pilier de Revue et corrigée. Eh bien, force est d’admettre que « l’acquisition » de Pierre Brassard, Marie-Ève Sansfaçon et Monika Pilon comble ce vide.

PHOTO DAVID OSPINA, FOURNIE PAR LE RIDEAU VERT Pierre Brassard dans le rôle d’un manifestant anti-mesures sanitaires.

Pierre Brassard est très présent dans cette revue, et réussit haut la main son passage à la scène. On retiendra notamment ses interprétations de François Legault, d’un manifestant anti-mesures sanitaires à Ottawa (bien installé dans un jacuzzi avec sa blonde), du pape François – qui revient plusieurs fois sur scène pour s’excuser – de Paul Arcand ou encore d’un Normand d’Amour vraiment intense (dans STAT).

Outre STAT – où les interprètes de la quotidienne se demandent s’ils sont crédibles –, plusieurs émissions de télé sont parodiées. Parmi elles, En direct de l’univers, Révolution, Les Chefs ! ou encore La semaine des 4 Julie.

C’était l’autre grande question que l’on s’est posée : l’année n’est pas encore terminée et l’actualité continue son petit bonhomme de chemin. L’histoire rocambolesque de l’évasion des vaches de Saint-Sévère trouvera-t-elle une place dans Revue et corrigée, présentée depuis plus d’une semaine ? Eh bien oui. Une toute petite phrase a été ajoutée (on espérait plus !)

Un mot sur Marc St-Martin. Année après année, cet acteur est la lie de Revue et corrigée. Il se glisse dans la peau de ses personnages comme personne d’autre. Mention spéciale pour ses interprétations de Volodymyr Zelensky (en Zoom), Jean-Marc Généreux, Julie Snyder, Mike Ward et Micheline Lanctôt. Sa parodie de la femme qui vante les mérites de François Legault dans une pub pro-CAQ est aussi mémorable.

Son slam – en son propre nom et sans déguisement – en hommage à Guy Lafleur a sans doute été le moment le plus émouvant de la soirée. À ce chapitre, on aurait espéré une petite mention de la disparation du chanteur Karim Ouellet…

Des numéros de chant incroyables

Autres fleurs : les numéros de chant de Marie-Ève Sansfaçon, qui a incarné tour à tour Lara Fabian (dans une chanson dédiée à Éric Duhaime) et Ginette Reno (dans une pièce adressée à Paul St-Pierre Plamondon), ont été magistraux, à la fois dans sa gestuelle et son interprétation vocale.

PHOTO DAVID OSPINA, FOURNIE PAR LE RIDEAU VERT Marie-Ève Sansfaçon incarne ici Lara Fabian, qui chante une chanson dédiée à Éric Duhaime.

Ajoutez à cela la vidéo de Céline Dion – interprétée par Monika Pilon – qui se désole de ne pas pouvoir être sur scène, et vous avez là trois numéros qui valent presque à eux seuls le déplacement.

Le ton baveux de la vidéo sur la Fonderie Horne – qui émet des quantités inquiétantes d’arsenic dans l’atmosphère – était parfait, pas besoin d’en rajouter une couche avec une chanson de Richard Desjardins (tout de même bien interprété par Benoît Paquette, qui s’illustre aussi dans son imitation brève, mais efficace de Guy A. Lepage ou encore de Justin Trudeau).

Autres boulettes. Le couple québécois qui accueille des réfugiés ukrainiens en leur apprenant des chansons folkloriques comme En revenant de Rigaud… Passons. Les numéros de Lisa Leblanc ou Fabien Cloutier n’étaient pas essentiels non plus. Celui sur les vers d’oreilles de Guylaine Tanguay, semi-amusant. Tout comme le clin d’œil à la comédie musicale Annie, sympa, mais loin d’être au cœur de l’actualité.

Cela dit, la formule du buffet chinois permet de satisfaire un peu tout le monde, et c’est ce que 2022 Revue et corrigée réussit à faire d’assez belle façon, avec une courte interruption offerte par Guillaume Lemay-Thivierge (Marc St-Martin), qui n’avait finalement pas grand-chose à dire.