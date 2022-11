Le metteur en scène Serge Denoncourt montera la comédie musicale Hair, qui sera présentée à compter de juin prochain à Juste pour rire, a appris La Presse. Il s’agit de la première adaptation québécoise de cette pièce emblématique de la contre-culture hippie créée à New York en 1967.

L’idée vient de Serge Denoncourt, qui a toujours eu envie de monter cette histoire écrite dans les années 1960 par Gerome Ragni et James Rado — et portée à l’écran par Miloš Forman en 1979.

Un jeune fermier de l’Oklahoma, Claude Bukowski, est conscrit par l’armée américaine pour se battre au Viêtnam. Avant de partir, il passe par New York, où il rencontre des militants hippies antiguerre menés par George Berger, qui rêve de paix et de liberté sexuelle.

On est loin d’Annie ou des Choristes… Mais c’est exactement là que Serge Denoncourt voulait aller.

On entend tellement de choses sur les boomers, comment ils ont détruit la planète, entre autres, que j’avais envie de montrer, pour le plaisir, les boomers quand ils étaient wokes, qu’ils voulaient abolir le racisme, les interdictions sexuelles, religieuses, la drogue, qu’ils voulaient faire la promotion de l’amour libre et le peace and love… Serge Denoncourt, metteur en scène

La pièce s’adresse donc aux boomers, précise le metteur en scène, mais aussi à leurs petits-enfants, « qui les accusent de tous les maux ». Serge Denoncourt estime que Hair est également un « énorme pamphlet antiguerre », et qu’en ce sens, « il est tout à fait d’actualité ».

Hair sera présentée en français, mais certaines chansons, comme Let the Sunshine In, Aquarius ou Good Morning Starshine, seront chantées dans leur version originale, en anglais. « Je suis un fervent défenseur du français, dit Denoncourt, mais il y a des chansons qu’on connaît et qu’on chante dans des partys en anglais, ce serait ridicule de les traduire. »

Happening théâtral

La comédie musicale, contrairement au film, est construite comme un happening théâtral.

Le spectacle québécois qui se rapproche le plus de Hair, c’est L’Osstidcho. Une gang de hippies investissent un théâtre et racontent des bouts de leur vie directement au public (en chansons et en dialogues). C’est vraiment un spectacle qui se situe entre la comédie musicale et le concert. Serge Denoncourt, metteur en scène

Les hymnes peace and love de Hair ont eu des échos au Québec, durant la Révolution tranquille, et en France, durant les évènements de Mai 68. La comédie musicale avait d’ailleurs été traduite et jouée en France en 1969 et avait révélé Julien Clerc, qui tenait le rôle de Bukowski. Cette production avait scandalisé le public français à cause des nombreuses scènes de nudité.

« C’était voulu, nous dit Serge Denoncourt. Ils voulaient faire réagir les bourgeois… Il y en aura sûrement à Montréal, c’est même indiqué dans la description des rôles. Cinquante ans plus tard, est-ce qu’on peut le faire ? Personnellement, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas. On recrée la nudité de l’époque. On trouvera une façon de fumer sur scène aussi, des cigarettes électroniques peut-être… »

La pièce musicale est d’ailleurs destinée à un public averti de « 13 ans et plus ». « Pas tant pour les scènes de nudité que pour le propos », précise le metteur en scène.

Aucun rôle n’a encore été attribué. Un processus d’audition doit démarrer d’ici deux semaines environ pour trouver les quelque 20 personnages de la pièce — qui ont tous moins de 30 ans – qui devront chanter et danser. Environ 500 candidats ont déjà manifesté leur intérêt… Un groupe de musique sera sur scène pendant toute la durée du spectacle. Un choix « incontournable », selon Denoncourt.

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, ce ne sera pas un spectacle « lourd », promet le metteur en scène. « Au contraire, c’est un party jusqu’à la finale, qui est plus dramatique. Hair est une invitation à la fête. »

Hair, au Théâtre St-Denis, à compter du 16 juin 2023, et à la salle Albert-Rousseau de Québec, à compter du 12 décembre 2023. Les billets sont en vente dès maintenant à : hahaha.com.