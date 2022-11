Avec le lancement la nuit prochaine de la mission Artemis, la NASA marquera le début de son grand retour sur la Lune. Une étape majeure dans l’exploration spatiale qui mérite que l’on mette à jour le spectacle présenté aux visiteurs du Kennedy Space Center, en Floride. Un défi qui a été confié à nulle autre que l’entreprise montréalaise Monlove, passée maître dans la création de spectacles familiaux à grand déploiement.

Pierre-Marc Durivage La Presse

C’est avec les populaires personnages de la série Peanuts, associés à la NASA depuis des années, que Monlove a créé All Systems Are Go, un spectacle qui va raconter dès mars prochain l’histoire de la conquête de Lune et du développement de la mission Artemis, qui doit culminer en 2025 avec le retour d’un humain sur la surface lunaire et la mise en orbite en 2027 de la station Lunar Gateway, d’où s’élanceront les futures missions vers Mars.

La participation de Charlie Brown, Snoopy, Lucy et leurs amis relève toutefois presque d’un concours de circonstances, un peu à l’image de la démarche entreprise par Monlove il y a tout juste un an à l’occasion du congrès de l’International Association of Amusement Parks and Attractions — Monlove faisait partie d’une délégation d’entreprises d’ici invitées sur place par Investissement Québec.

À un moment donné, on a eu la chance de rencontrer les gens du Kennedy Space Center, et il y avait parmi eux une passionnée de théâtre qu’on a rencontrée derrière les panneaux du kiosque — on n’avait pas de place pour se parler ailleurs. Alors c’est un peu comme ça qu’on lui a fait notre pitch, on lui a montré ce qu’on avait fait sur Scooby-Doo et les autres spectacles qu’on a réalisés. En fait, on les a invités à aller voir Scooby-Doo en janvier à Fort Lauderdale, ils ont été renversés ! Ella Louise Allaire, copropriétaire de Monlove

« Quant à notre lien avec Peanuts, eh bien on connaît la famille du créateur Charles Schultz parce que ça fait des années qu’on essaie de faire un show avec eux, enchaîne de son côté son conjoint et associé Martin Lord Ferguson. C’est là qu’on a dit à la NASA : “Écoutez, Snoopy, c’est votre mascotte depuis 50 ans ; nous, on pourrait peut-être impliquer la famille Schultz dans le show.” »

La réponse de la NASA a été immédiate, si bien que l’équipe montréalaise s’est aussitôt mise au travail. Le défi était de vulgariser des informations à caractère scientifique pour en faire un spectacle d’une vingtaine de minutes qui sera présenté deux fois par jour pendant deux ans — le contrat pourrait être renouvelé pour deux années de plus. « Historiquement, les spectacles de la NASA sont très “côté droit du cerveau”, soutient M. Lord Ferguson. On a donc voulu faire quelque chose qui fait aussi appel à l’imaginaire. Et Snoopy, c’est le meilleur pour faire ça, il rêve tout le temps, il voyage sur sa niche en s’imaginant qu’il est un astronaute ! »

Ella Louise Allaire et Martin Lord Ferguson étant tous deux musiciens de formation — ils ont contribué à la trame sonore de nombreux spectacles du Cirque du Soleil avant de lancer l’aventure Monlove en 2005 — ils ont évidemment voulu faire une belle place à la musique dans All Systems Are Go, notamment en intégrant des séquences orchestrales mettant en vedette Schroeder et son inséparable mini-piano à queue. On a justement eu la chance de jeter un coup d’œil en primeur aux prototypes de personnages actuellement en développement dans les ateliers de la rue Frontenac, des marionnettes qui seront manipulées par des employés du Kennedy Space Center formés par les spécialistes de Monlove.

PHOTO FOURNIE PAR MONLOVE All Systems Are Go sera présenté à partir du mois de mars au Universe Theater du Kennedy Space Center, en Floride.

« On est par exemple capable de concevoir des poignées qui vont avoir un angle adapté pour que le marionnettiste n’ait pas trop à réfléchir, de façon qu’il n’y ait pas de mauvaises positions, nous explique le concepteur Patrick Martel — on lui doit notamment les immenses marionnettes de Toruk, du Cirque du Soleil. On essaie de faire spécifiquement pour ce projet des marionnettes qui sont hyper instinctives, où il est à peu près impossible d’aller à l’encontre d’un mouvement qui va être joli et qui va servir le personnage. »

Servir le personnage vaut aussi pour ses traits de caractère, tellement marqués dans l’œuvre de Schultz. « Il y a des incontournables, que ce soit Charlie Brown et ses insécurités, un chien qui ne parle pas, mais qui s’imagine toujours plein de choses, ou bien le kiosque de conseils psychiatriques de Lucy, nous explique Ella Louise Allaire. Il fallait retrouver tous ces éléments-là que pour que le spectacle se tienne. »

Pour Monlove, le contrat avec la NASA et le Kennedy Space Centre arrive à point nommé, la pandémie ayant été particulièrement difficile pour les arts de la scène — Scooby-Doo and the Lost City of Gold, leur dernier spectacle en date, a été reporté trois fois, contrainte qui s’est ajoutée à l’explosion des coûts de transport. « C’est formidable, ça arrive en plein au bon moment, parce que ça permet à Monlove d’ajouter une nouvelle corde à son arc, reconnaît Ella Louise Allaire. Avec un spectacle permanent, il y a bien sûr moins de risques, simplement d’un point de vue affaires. »

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, Mme Allaire a été nommée cette année au gala Prix Femmes d’affaires du Québec dans la catégorie Entreprise s’étant le plus illustrée à l’international : « Ça fait vraiment plaisir parce que je me suis demandé si ça valait la peine de continuer, avoue-t-elle candidement. J’ai perdu des vétérans, des gens exceptionnels, qui sont partis ou ont pris des retraites précipitées. C’est pourquoi on est fiers de notre projet avec la NASA, surtout qu’on ne l’avait pas vu venir ! On espère que ça va nous permettre de continuer à faire des projets encore plus excitants. » On nous chuchote à l’oreille que des pourparlers sont déjà en cours avec Universal Studios et Disney, voilà qui s’annonce bien en effet.