Vincent Vallières, musique trad et DJ pour réchauffer le Nouvel An

Le festival Toboggan – Soirées Nouvel An reprend vie et offrira des spectacles musicaux passant de l’électro à la pop, sans oublier la musique traditionnelle, du 28 au 31 décembre.

SIMON BÉLANGER Le Soleil

Après une première édition en 2019 et une version virtuelle en 2020, le festival Toboggan – Soirées Nouvel An, organisé par BLEUFEU, peut finalement célébrer sa troisième édition, qui se déploiera dans le secteur Grande-Allée, au parc de la Francophonie et à la Place de l’Assemblée-Nationale.