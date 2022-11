Lionel et Mary

À l’opéra, en famille

Emmener les enfants à l’opéra, pourquoi pas ? Avec leurs spectacles, dont le plus récent revisite les répertoires de Lionel Daunais et de La Bolduc, la pianiste Laurence Lambert-Chan et la mezzo-soprano Charlotte Gagnon, du duo Rigoletta, souhaitent rendre la musique classique accessible à toute la famille.