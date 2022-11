Emmener les enfants à l’opéra, pourquoi pas ? Avec leurs spectacles, dont le plus récent revisite les répertoires de Lionel Daunais et de La Bolduc, la pianiste Laurence Lambert-Chan et la mezzo-soprano Charlotte Gagnon, du duo Rigoletta, souhaitent rendre la musique classique accessible à toute la famille.

Véronique Larocque La Presse

« Pénible, triste et long. » Voilà l’idée préconçue que les gens se font souvent des concerts d’opéra, affirme Charlotte Gagnon. Et, sur certains points, ils n’ont pas tout à fait tort, concède la mezzo-soprano, en riant.

« On adore le milieu. On adore la musique classique, mais… », commence Laurence Lambert-Chan. « C’est rempli de toutes sortes de clichés et de choses un peu poussiéreuses », poursuit l’autre moitié du dynamique duo, qui admet avoir vécu un « coup de foudre amical » lorsqu’elle a fait la connaissance de Laurence Lambert-Chan.

En 2015, quand on s’est connues, on était sur la même longueur d’onde. On était d’excellentes musiciennes classiques, on maîtrisait bien notre technique, mais on avait envie d’aller au-delà de ça. On voulait amener l’opéra plus près du public, faire rire les gens, apporter une énergie vraiment pétillante à travers cette musique, qui peut paraître parfois un peu austère. Charlotte Gagnon

Pour leur premier spectacle, les grandes amies ont jumelé la musique classique à l’art clownesque. Opéra 101 n’était en rien soporifique, confirme le duo. Surtout pas pour les deux interprètes. « Faire du clown en chantant de l’opéra, c’est vraiment exigeant », avoue la mezzo-soprano.

Quand Lionel Daunais rencontre La Bolduc

Cet automne, elles présentent un nouveau spectacle qui, encore une fois, propose une étonnante fusion. « On a fait le pari de mélanger de la musique folklorique et de la musique classique québécoises », explique Charlotte Gagnon.

Lionel et Mary, c’est la rencontre fictive entre le grand chanteur lyrique Lionel Daunais et la populaire Mary Travers, alias La Bolduc.

« Lionel Daunais essaie de faire une chanson vraiment drôle, donc il demande une consultation à La Bolduc », raconte Charlotte Gagnon, qui se glisse dans la peau de celle qui maîtrisait l’art de turluter comme pas une. S’ensuivent alors un mélange de leurs deux styles musicaux et l’interprétation de quelques-uns des plus grands succès de ces deux figures marquantes du Québec : Le petit chien de laine, La tourtière, J’ai un bouton sur le bout de la langue ou encore Ça va venir, découragez-vous pas.

« Dans Lionel et Mary, on intercale le répertoire de textes parlés, donc on est plus près de l’opéra-comique ou de l’opérette », précise la chanteuse.

« C’est un spectacle très entraînant, très pétillant, très coloré. On sort de là et on est de bonne humeur. On a envie de turluter et de taper du pied », soutient Laurence Lambert-Chan, qui interprète mademoiselle Colombe, « une petite pianiste très nerveuse ».

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Laurence Lambert-Chan et Charlotte Gagnon

Tout comme son personnage, la musicienne adore Lionel Daunais, interprété sur scène par le baryton Pierre Rancourt. « J’ai chanté ses chansons à mon fils quand il était bébé. J’ai toujours adoré sa musique », indique celle qui voulait depuis longtemps faire un projet qui mettrait ses pièces en valeur.

L’idée de jumeler ses chansons avec celles de La Bolduc est venue de Pascal Blanchet, ami du duo et auteur du spectacle. Les deux artistes ont évolué à la même époque, rappelle Laurence Lambert-Chan. « Ils ne se sont jamais rencontrés, mais ils auraient pu. »

« Ils représentent deux icônes de deux pôles qui, de prime abord, ne se côtoient pas, ajoute Charlotte Gagnon. Là, non seulement ils se côtoient, mais ils s’inspirent mutuellement. Ils s’entraident. Ils créent des choses à mi-chemin entre le classique et le folklorique. »

C’est vraiment une célébration de la culture québécoise. Laurence Lambert-Chan

Une fête à laquelle est conviée toute la famille. « On essaie vraiment d’inclure les enfants dans nos spectacles », indique la pianiste. « On est tombées en amour avec ce public », renchérit la mezzo-soprano, qui admire l’imagination et la franchise des jeunes.

Amener la musique classique et le théâtre aux enfants est une mission qui tient tellement à cœur aux deux artistes qu’elles ont d’ailleurs choisi de transformer Rigoletta en organisme à but non lucratif cette année pour en assurer la pérennité.

Lionel et Mary, au Théâtre Alphonse-Desjardins, à Repentigny, dimanche.