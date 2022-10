(Québec) Les billetteries des salles de spectacle de la capitale ressentent toujours les effets néfastes de la pandémie, si bien que la Ville a décidé de lancer une campagne inusitée pour inciter le public à renouer avec les arts de la scène.

Gabriel Béland La Presse

En simple, les 23 et 24 novembre prochains, ceux qui achèteront un ou plusieurs billets pour certains spectacles identifiés en recevront un gratuitement. Une soixantaine d’évènements chez une dizaine de diffuseurs (voir liste ci-bas) seront admissibles, de la musique au théâtre.

« Le secteur culturel a été durement touché. La relance est plus difficile. Depuis les derniers mois, le secteur culturel souffre encore des effets de la pandémie », a indiqué en conférence de presse le maire de Québec, Bruno Marchand. « On ne doit pas baisser les bras devant cette fâcheuse tendance. Il faut soutenir les arts de la scène. »

Le maire a indiqué qu’en 2019, 1,2 million de personnes avaient fréquenté les salles à Québec. L’an dernier, ils n’étaient plus que 250 000. « Faites les maths comme vous voulez, ça ne peut pas marcher. On a une part de responsabilité comme Ville, comme citoyens », estime le maire.

L’allégement des mesures sanitaires a bien sûr donné une bouffée d’air frais au monde culturel. Mais les billets sont loin de s’envoler comme avant, prévient Christian Robitaille, président de Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches (CCNCA).

« La rentrée va bien, on ne sera plus à 250 000. Mais on ne sera pas à 1 250 000 non plus », dit-il.

Craint-il que cette initiative incite certaines personnes à remettre à plus tard leur achat de billet, dans l’espoir de profiter de la promotion ? « C’est un risque qu’on était prêts à prendre », lance Christian Robitaille.

« On remarque que globalement, et ça s’est accentué avec la pandémie, les gens attendent vraiment tard avant d’acheter des billets, dit-il. Le principe d’abonnement ne fonctionne plus autant. Les gens ont été échaudés par les fermetures. »

Concrètement, un code promotionnel sera créé pour l’occasion qui permettra de recevoir un billet gratuit avec tout achat d’une place ou plus (l’offre se limitera à un billet, donc une personne qui en achète trois par exemple n’en recevra qu’un).

La Ville estime que cette promotion coûtera quelque 210 000 $, issus d’un fonds du gouvernement du Québec pour la relance du centre-ville. Le nombre de billets offerts sera limité à environ 20 000.

« On a un nombre limité de spectacles disponibles. On espère que le 23 novembre tout sera réglé, mais on s’est gardés le 24 », précise M. Robitaille. Les détails seront disponibles à quebecspectacles.com.