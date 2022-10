Après deux années de ralentissement causé par les mesures sanitaires, Piknic Électronik a pu accueillir des visiteurs à pleine capacité, en 2022. Les festivaliers en ont bien profité : l’évènement a accueilli un total de 178 000 visiteurs cette saison – un record en près de 20 ans d’existence.

Catherine Handfield La Presse

En 2019, année prépandémique, quelque 160 000 festivaliers s’étaient présentés sur le site du parc Jean-Drapeau, à Montréal. En 2020, pandémie oblige, les organisateurs n’ont pu accueillir personne sur le site, et en 2021, la capacité d’accueil était limitée.

La saison 2022 de Piknic Électronik, qui a eu lieu du 22 mai au 9 octobre, s’est déclinée en 35 évènements – 20 Piknic réguliers et 15 « off Piknic ». Les amateurs de musique électronique ont notamment pu entendre les Américains Octave One et Claude Vonstroke, les Québécois TDJ, High Klassified, Mistress Barbara et le collectif montréalais Slut Island, l’Australien Mall Grab et la Britannique Maya Jane Coles.

Les rencontres Petit Piknic, destinées aux familles, étaient également de retour en force cette année.