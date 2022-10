Distanciation, masque, passeport vaccinal : les mesures sanitaires ont permis le retour des spectacles et du public dans les salles en 2021, mais ils ont été loin d’atteindre les niveaux d’avant la pandémie, révèle l’Observatoire de la culture et des communications de l’Institut de la statistique du Québec dans une nouvelle publication.

Josée Lapointe La Presse

Il y a eu en effet 40 % moins de représentations que la moyenne entre 2015 et 2019, et 1,9 million de spectateurs y ont assisté, soit beaucoup moins que la moyenne de 7,6 millions entre 2015 et 2019.

Chiffre éloquent : malgré la fermeture des salles pendant une bonne partie de l’année à partir de la mi-mars, on a quand même compté 1,4 million d’entrées en 2020. C’est à peine 500 000 de moins qu’en 2021, où elles ont été ouvertes, mais avec l’application des mesures sanitaires, pendant presque toute l’année. Cela se reflète dans les revenus de la billetterie, qui sont passés d’une moyenne annuelle de 287 millions entre 2015 et 2019, à 44 millions en 2020 et à peine plus en 2021, soit 62 millions.

Sans surprise puisque les déplacements entre les pays étaient limités et ne permettaient pas la venue d’artistes étrangers, les spectacles québécois ont compté pour 96 % de l’ensemble des représentations en 2021, attiré 92 % de l’assistance totale et 81 % des revenus de billetterie.

Le public a été bien évidemment été en croissance par rapport à 2020 dans toutes les régions du Québec, et en recul partout par rapport aux chiffres prépandémiques. Mais c’est à Montréal que ce recul a été le plus élevé par rapport à la moyenne de 2015 à 2019, soit de 82 %.