La première fois qu’elle est montée sur scène l’hiver dernier vêtue de la tunique à pois de Passe-Partout, Élodie Grenier n’a pu prononcer sa première réplique. Les cris des enfants étaient trop stridents. Émue, elle a jeté un regard à ses deux complices. Le trio venait d’avoir un aperçu de l’immense dose d’amour qu’il allait recevoir en tournée. Après une pause de quatre mois, les interprètes de Passe-Partout, Passe-Carreau et Passe-Montagne ont repris la route dimanche dernier. Rencontre dans les coulisses.

Véronique Larocque La Presse

(Sainte-Thérèse) « On était très excités ce matin. Très, très, très fébriles », confie Gabrielle Fontaine. Tout comme ses camarades de tournée, celle qui donne vie à Passe-Carreau avait hâte d’aller de nouveau à la rencontre des Poussinots, des Poussinettes et de leur famille.

Lorsque La Presse les a rejointes dans les loges du Théâtre Lionel-Groulx, à Sainte-Thérèse, les vedettes du spectacle Coucou Passe-Partout prenaient une collation et un café avant la seconde représentation de la journée.

PHOTO DENIS GERMAIN, COLLABORATION SPÉCIALE Élodie Grenier et Gabrielle Fontaine, en entrevue avec La Presse

Comment ont-elles vécu leur retour sur scène ? « On n’était plus habitués à l’espèce de grande décharge d’énergie donnée par les enfants », répond celle dont le personnage a pour mission de faire bouger les jeunes. Car, on peut en témoigner, dans les salles où s’arrête la tournée, l’ambiance est survoltée.

« [Les enfants] crient nos noms. Ils nous disent qu’ils nous aiment. Parfois, ils mettent des dessins et des lettres sur la scène pendant qu’on joue. C’est le fun », se réjouit Jean-François Pronovost, alias Passe-Montagne.

« C’est un show rock pour enfants de 4 ans. Sans blague. C’est vraiment ça », renchérit Gabrielle Fontaine.

« Et on est tellement chanceux de vivre ça. Chaque fois qu’on sort de scène, on est émus. On a tout le temps les yeux dans l’eau », ajoute-t-elle, ce que confirment aussitôt ses partenaires de jeu.

PHOTO DENIS GERMAIN, COLLABORATION SPÉCIALE Les enfants sont invités à bouger à plus d’une reprise au cours du spectacle.

Longue attente

Avec les multiples reports de la tournée en raison de la pandémie, les trois comédiens se considèrent comme d’autant plus chanceux de monter sur scène. Prévue initialement en octobre 2020 à Sainte-Thérèse, la première représentation n’a finalement eu lieu qu’en février 2022, à New Richmond, en Gaspésie. « On avait vraiment hâte », se souvient Gabrielle Fontaine.

Un sentiment certainement partagé par de nombreuses familles qui ont offert des billets à leur tout-petit… il y a deux ans.

Les Poussinots et les Poussinettes qui fréquentent désormais l’école aimeront-ils également le spectacle ? « Ça ratisse vraiment large », répond Gabrielle Fontaine. Ce à quoi Élodie Grenier ajoute : « Mes parents sont venus tantôt. C’est sûr, ils sont un peu vendus, mais… » « Bon exemple, Élodie », l’interrompt son amie. Le trio rit.

« Objectivement, je pense que c’est un beau spectacle », se reprend l’interprète de Passe-Partout. « Les grands frères, les grandes sœurs aiment ça autant que les petits de 2 ans. Je pense qu’il y en a pour tout le monde », poursuit Gabrielle Fontaine.

Les airs connus de Passe-Partout occupent évidemment une grande place dans le spectacle. Impossible pour les jeunes, les parents et même les grands-parents de ne pas fredonner (ou chanter à tue-tête) Bedon bedondaine, Les beaux légumes, Les maisons et les autres chansons qui bercent l’enfance des petits Québécois depuis les années 1970.

PHOTO DENIS GERMAIN, COLLABORATION SPÉCIALE Après quatre mois de pause, Gabrielle Fontaine (Passe-Carreau), Élodie Grenier (Passe-Partout) et Jean-François Pronovost (Passe-Montagne) reprennent la tournée Coucou Passe-Partout.

PHOTO DENIS GERMAIN, COLLABORATION SPÉCIALE Les trois « Passe » chantent de nombreux airs connus des fans de l’émission, dont Les beaux légumes…

PHOTO DENIS GERMAIN, COLLABORATION SPÉCIALE … et Bedon bedondaine.

PHOTO DENIS GERMAIN, COLLABORATION SPÉCIALE Certains jeux de l’émission sont reproduits sur scène, dont celui des devinettes. 1 /4







Certains jeux de l’émission sont aussi recréés sur scène. « Le spectacle, c’est un gros party », résume Jean-François Pronovost. « En fait, le but du spectacle, c’est d’avoir de plus en plus de plaisir », précise Gabrielle Fontaine. En 50 minutes, les trois « Passe » et les jeunes spectateurs ont pour mission de faire grimper la flèche de l’humeuromètre, drôle de thermomètre qui mesure le bonheur.

Complicité

Si on avait un tel appareil dans les loges, sa mesure serait assurément au vert. Les rires, regards complices, phrases prononcées en même temps : l’amitié qui unit Élodie Grenier, Gabrielle Fontaine et Jean-François Pronovost est évidente.

« Partir sur la route, passer beaucoup de temps ensemble, arrêter manger dans les restaurants, les hôtels, tout ça, ça a créé une magie de plus dans notre amitié, note l’interprète de Passe-Montagne. On le ressent quand on tourne l’émission et quand on joue sur scène. »

PHOTO DENIS GERMAIN, COLLABORATION SPÉCIALE Jean-François Pronovost s’est découvert des talents de coiffeur lors de la tournée.

Dans les coulisses, les comédiens n’hésitent d’ailleurs pas à s’entraider. Quel coiffeur s’occupe de la tignasse de Passe-Partout ? C’est Jean-François Pronovost. « Il s’est vraiment découvert une passion », rigole Élodie Grenier, alors que son ami place une rallonge dans ses cheveux.

« Des étoiles dans les yeux »

L’heure du spectacle approche. L’adrénaline des comédiens, maintenant costumés, monte d’un cran. « OK, les amis, c’est l’heure », lance la régisseuse Caroline Landry. Après un cri d’équipe, le trio descend vers la scène.

PHOTO DENIS GERMAIN, COLLABORATION SPÉCIALE Cri de ralliement des comédiens et de l’équipe technique

Dans la salle, les bambins trépignent d’impatience. Certains sont vêtus de leur pyjama de Passe-Partout, de Passe-Carreau ou de Passe-Montagne. « Il y a quelque chose de tellement beau de voir les enfants avec des étoiles dans les yeux », s’émerveille Élodie Grenier, en soulignant que pour nombre d’entre eux, il s’agit de leur première sortie au théâtre.

Le sourire aux lèvres, Passe-Partout monte sur scène, suivie de Passe-Carreau et de Passe-Montagne. Les applaudissements fusent. Des cris de joie se font entendre.

PHOTO DENIS GERMAIN, COLLABORATION SPÉCIALE Quel moment du spectacle la petite Charlie Éthier a-t-elle préféré ? « Les chansons », répond la fillette de 3 ans, en particulier Les beaux légumes. Grande fan de l’émission Passe-Partout, elle était fascinée de voir les personnages sur scène. « Elle avait les yeux ronds tout le long du spectacle », confirme son père André-Philippe Éthier.

PHOTO DENIS GERMAIN, COLLABORATION SPÉCIALE Cette sortie familiale était une surprise pour la jeune Lou Huard, 5 ans, et sa sœur Liv, 3 ans. « On ne leur avait pas dit », indique leur mère Caroline Boissard, qui a beaucoup aimé le côté coloré et joyeux du spectacle. « [Les comédiens] sont vraiment bons avec les enfants », souligne pour sa part leur père, Adam Huard.

PHOTO DENIS GERMAIN, COLLABORATION SPÉCIALE Érika Grenier, 6 ans, et son frère Michaël, 4 ans, ont été très impressionnés de voir Passe-Partout, Passe-Carreau et Passe-Montagne en chair et en os. « Dans l’auto, quand on leur a dit qu’on venait voir les vrais personnages, c’était la chose la plus belle au monde pour eux », raconte leur mère Annabelle Meilleur. La famille avait ses billets depuis deux ans et attendait avec impatience cette journée.

PHOTO DENIS GERMAIN, COLLABORATION SPÉCIALE Sarah Comeau, 6 ans, et sa grande sœur Marianne, 11 ans, ont beaucoup aimé les divers moments où Passe-Montagne faisait le clown. Téléspectateurs assidus de Passe-Partout lorsqu’ils étaient enfants, leurs parents, Chantal Comeau et Sylvain Gingras, étaient touchés de pouvoir vivre ce moment avec leurs filles. « J’aurais peut-être souhaité que Jacques L’Heureux ou Marie Eykel viennent faire un tour. Un petit caméo », rêve tout haut le père. L’idée est lancée. 1 /4







Assise parmi la foule, entourée de ces familles qui chantent, ces enfants qui rient, ces tout-petits qui, les yeux pétillants de bonheur, envoient la main à leurs idoles, on sent les larmes monter. La décharge d’énergie et d’amour des jeunes est palpable. Celle des trois « Passe » aussi.

La tournée Coucou Passe-Partout se poursuit un peu partout dans la province jusqu’en mai 2023. Elle s’arrêtera à Québec, les 26 et 27 décembre, et à Montréal, les 28 et 29 décembre.