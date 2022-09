Le metteur en scène d’origine belge Franco Dragone est mort d'un arrêt cardiaque à l'âge de 69 ans. Il se trouvait au Caire, en Égypte. Son décès a été confirmé vendredi par le Cirque du Soleil, dans une courte déclaration envoyée aux médias.

Jean Siag La Presse

« Nous sommes de tout cœur avec ses amis, sa famille et l’ensemble de l’organisation Dragone » a écrit la direction du Cirque du Soleil dans un communiqué. Son décès est une grande perte non seulement pour ses proches, mais également pour l’industrie. »

Il faut dire que le metteur en scène Franco Dragone a signé quelques-unes des productions les plus emblématiques du Cirque dans les années 1990, en collaboration avec le directeur artistique Gilles Ste-Croix et le cofondateur Guy Laliberté.

Saltimbanco, Alegría, Quidam, sans oublier La Nouba, qui a tenu l'affiche pendant 20 ans à Orlando, et les spectacles permanents de Las Vegas, Mystère et O. Les représentations de vendredi soir lui seront dédiées, a précisé le Cirque.

L'ex-président et chef de la direction du Cirque, Daniel Lamarre, a reçu la nouvelle du décès de Franco Dragone comme un «choc épouvantable», et n'a pas hésité de parler de la perte d'un «monument» de la création.

«Je le voyais encore régulièrement, a-t-il confié à La Presse, surtout à Las Vegas, où il est resté émotivement attaché au Cirque. Chaque fois qu'on faisait des changements à nos spectacles, on se parlait, c'était un créateur de renommée mondiale avec des idées plein la tête, jusqu'à récemment. Il a amené beaucoup de théâtralité au cirque, et son humanisme transparaissait dans ses spectacles.»

Selon Daniel Lamarre, qui est maintenant vice-président exécutif du conseil d'administration du Cirque, la plus grande réalisation de Franco Dragone demeure le spectacle O, présenté à l’hôtel-casino Bellagio de Las Vegas depuis 24 ans.

«C'est un spectacle magistral, laisse-t-il tomber. C'est le plus grand. Aucun aucun autre spectacle du Cirque ne se compare à lui. C'est aussi un succès commercial qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui.» Selon le Cirque, 18 millions de billets ont été vendus à ce jour.

Lors de la reprise des spectacles Mystère et O à Las Vegas en 2021 (après l'arrêt forcé par la pandémie), La Presse avait d'ailleurs rencontré Franco Dragone pour revenir sur ces créations. Il se remettait alors d'une leucémie.

À notre collègue Silvia Galipeau, il avait rappelé son mantra : « Parler à un large public, dans un langage populaire, mais sophistiqué. Offrir quelque chose de grande qualité, mais avec une réflexion derrière. Dans le spectacle, il y a une substance, on doit défendre une cause. S’il n’y a pas de cause, c’est de la gesticulation !»

Franco Dragone a quitté la famille du Cirque au tournant des années 2000 pour se consacrer à sa propre compagnie Dragone, basée à La Louvière, en Belgique. Il a produit et mis en scène de nombreux spectacles en Europe et en Chine. Il a aussi mis en scène le spectacle A New Day de Céline Dion, au Caesars Palace de Las Vegas.

Seule ombre au tableau, le directeur artistique belge a dû se défendre pendant des années contre des accusations de fraude fiscale et de blanchiment d’argent. Lors de notre rencontre à Las Vegas, l'an dernier, il avait insisté sur son innocence.

« Combien il y a eu d’artistes qui se sont fait vampiriser par un entourage, par des gens qui ont géré ? Il y a beaucoup d’exemples. Moi, je suis un metteur en scène. Un artiste qui veut donner un coup de main à sa région. Alors il y a de grands bureaux chargés de mettre en place des structures pour gérer la double imposition. Et toute cette communauté, on travaille sur tous les continents. Et, oui, c’est un foutoir. Mais moi, je n’ai jamais mis d’argent de côté. C’est ça que je voulais vous dire. Je n’ai pas mis un sou de côté. C’est tout le contraire. J’ai tout mis ce que j’avais à la disposition des projets. Tout ce que j’avais.»

Franco Dragone se donnait alors cinq ans pour préparer la relève au sein de sa compagnie, afin qu'il puisse se consacrer à ses projets. « Je veux terminer ma vie uniquement avec l’artistique. Me consacrer uniquement à l’écriture. À l’écriture d’un livre, de spectacles, etc. » Il n'aura malheureusement pu se rendre jusque là.