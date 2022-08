Travis Cormier a obtenu le premier rôle dans la comédie musicale Bent out of Hell.

L’auteur-compositeur-interprète québécois Travis Cormier a obtenu le premier rôle dans la comédie musicale Bat out of Hell, présenté durant 52 semaines sur la Strip de Las Vegas.

Marissa Groguhé La Presse

Bat out of Hell est basée sur les albums du chanteur de hard rock Meat Loaf et du compositeur Jim Steinman. Ce dernier a d’ailleurs écrit la comédie musicale.

Travis Cormier interprétera Strat, meneur d’un groupe rock, qui tombe amoureux de Raven, la fille du tyran Falco, dans un Manhattan postapocalyptique.

« Je suis très excité et c’est un véritable honneur de faire partie de ce spectacle et d’honorer la grande musique de Meat Loaf et de Jim Steinman. J’ai hâte de relever ce nouveau défi », a affirmé Travis Cormier dans un communiqué annonçant cette prochaine étape de sa carrière.