Le festival POP Montréal, qui accueillera du 28 septembre et 2 octobre les têtes d’affiche Allison Russell, Tortoise, The Linda Lindas, Lydia Képinski et Martha Wainwright, vient de dévoiler sa programmation complète, au sein de laquelle on trouve entre autres Radio Radio, Julie Doiron, Robert Robert et Jonathan Personne.

Pierre-Marc Durivage La Presse

C’est donc une centaine d’artistes qui se produiront dans une vingtaine de salles du centre-ville de Montréal. On parle de près de 200 spectacles, qui mettent par ailleurs en vedette la patronne de l’électro pop visionnaire Tess Roby, la diva de la pop latino-américaine Isabella Lovestory, le rappeur torontois Witch Prophet, les autochtones futuristes Ombiigizi, en nomination au dernier prix Polaris, la chanteuse punk pop Sophia Bel ainsi que maxime, étonnant créateur montréalais qui cartonne sur Spotify avec déjà plus de 5 millions d’écoutes.

En plus du volet musical incontournable, POP Montréal fait aussi place à des projections de films et documentaires musicaux, des expositions d’art, des rencontres littéraires ainsi que divers ateliers disséminés un peu partout dans les environs des Quartiers POP, dans le quartier du Mile End.