Charles Richard-Hamelin, Yves Lambert, Daniel Bélanger, Lorraine Desmarais et Catherine Major, voilà quelques-uns des nombreux artistes qui se produiront cette année à la 22e Fête de la musique du Tremblant, du 2 au 5 septembre.

Pierre-Marc Durivage La Presse

Ce sont plus de 35 concerts gratuits qui seront présentés dans le village piétonnier de Tremblant, dans des styles variés allant du classique au jazz, en passant par une variété de musiques du monde. « Ce rendez-vous annuel fait partie de nos vies depuis plus de 20 ans et j’ai encore beaucoup de musiques à partager avec vous, a dit dans un communiqué la violoniste Angèle Dubeau, fondatrice et directrice artistique du rendez-vous annuel. Nos plus grands musiciens et chanteurs viendront, tout comme vous, le cœur à la fête pour ce long week-end dans le décor majestueux du Mont-Tremblant. Je vous promets de belles rencontres et de l’émotion à l’état pur. »

Madame Dubeau jouera elle-même en compagnie de son ensemble La Pièta à l’occasion du troisième et dernier grand concert du festival, le dimanche 4 septembre. Elle recevra sur scène le grand Daniel Bélanger pour un spectacle alliant chanson francophone et musique classique. Vendredi, le premier grand concert sera consacré à Chopin, dans une interprétation de Charles Richard-Hamelin, récent médaillé au concours international de Varsovie, alors que l’évènement du samedi sera animé par l’inimitable Yves Lambert, accompagné par le groupe Bon Débarras.

La grande pianiste jazz Lorraine Desmarais sera aussi place pour souligner ses 40 ans de carrière, avec un programme composé de ses œuvres en trio dans lequel elle compte présenter quelques clins d’œil de son prochain projet d’album Street Beat Suite.

Fidèle à la tradition instaurée depuis des années, les pianistes amateurs pourront une nouvelle fois s’aventurer à jouer quelques notes sur le piano public, mais ils auront cette fois la chance de tomber sur Catherine Major, qui prendra un bain de foule en présentant quatre récitals intimes, une occasion unique pour le public de découvrir les inspirations et probablement aussi quelques bribes de vie de la généreuse artiste.

Enfin, le métissage des cultures sera encore une fois à l’honneur avec des spectacles de Degg J Force, qui combine hip-hop aux sons traditionnels d’Afrique de l’Ouest, OktoEcho, qui puise dans les traditions soufies et autochtones du Canada, Zal Sissokho & Caroline Planté, qui marient le flamenco à la Kora africaine, Oktopus avec ses rythmes klezmer d’Europe de l’Est ou encore Wesli et son afro-beat d’inspiration haïtienne.