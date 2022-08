Après 27 ans dans les costumes d’Elvis, Martin Fontaine tire sa révérence à l’automne. Vingt-sept années qui ont passé « comme une pinotte », qui lui ont laissé une foule de souvenirs impérissables et qui lui ont permis de bâtir une relation unique avec le public québécois.

Josée Lapointe La Presse

« Je n’aurais jamais pensé que ça durerait aussi longtemps, nous a confié au téléphone Martin Fontaine. Il faut dire, par contre, que je suis le genre de gars qui se donne sur scène comme s’il n’y avait pas de lendemain. Il n’y a pas de petit spectacle, que ce soit dans un centre d’achats ou au Centre Vidéotron. »

Martin Fontaine a été embauché pour personnifier le King dans la revue musicale Elvis Story après une audition, en 1995. Un grand succès qui a duré un peu plus de 10 ans, puis en 2013, le chanteur est reparti de plus belle avec Elvis Experience, reconstitution historique du spectacle qu’avait présenté Elvis 837 fois à Las Vegas entre 1969 et 1976.

C’est ce spectacle qu’il présentera une dernière fois au St-Denis, à Montréal, à compter de ce mardi – jour du 45e anniversaire de la mort d’Elvis –, puis à Trois-Rivières, à Saguenay et au Capitole de Québec, sa salle fétiche, en décembre.

Mais « Farewell tour » ou pas, Martin Fontaine a toujours abordé chaque spectacle « comme si c’était le dernier ».

« Nous, les artistes, on veut toujours jouer. C’est notre passion, notre vie. Si le producteur décide d’une fin, moi, tout ce que j’entends, c’est “ça te tente-tu de faire une autre tournée ?”. Je n’ai pas entendu le mot fin. J’ai dit oui et j’ai sauté dans l’aventure. »

Martin Fontaine est convaincu qu’il y aura toujours « un engouement pour cette icône qu’était Elvis ». Et il ne dira jamais non si le téléphone sonne avec de nouvelles propositions pour des « one-shot deal ».

Mais il est aussi bien conscient qu’à 57 ans, il n’est plus vraiment envisageable de donner au-delà de 150 représentations par année comme avant, avec tout ce que ça exige comme préparation – chaque soir, il doit subir une transformation qui dure deux heures !

Le personnage que je joue a 20 ans de moins que moi, rappelle-t-il. L’illusion peut se créer, mais je ne peux pas partir et dire à mes producteurs : on s’embarque pour trois ans et on fait le tour… Il faudrait continuer la discipline et la rigueur, et ça, c’est plus difficile à porter. Martin Fontaine

Comme la plupart des artistes, Martin Fontaine a peu joué depuis deux ans et demi à cause de la pandémie. « On devait fêter le 25e anniversaire en 2020, on l’a reporté puis annulé. Après, on a pu le faire à l’amphithéâtre Cogeco Trois-Rivières quatre soirs en 2021. Ce sont les véritables célébrations du 25e avec cette tournée. On va un peu partout, voir les gens dans leur ville. Comme un cadeau. »

PHOTO FOURNIE PAR LA PRODUCTION Martin Fontaine personnifie Elvis depuis 27 ans.

Lors des premières représentations à Gatineau à la fin de juillet, l’accueil a été à la hauteur. Et remettre l’habit blanc d’Elvis était comme retrouver son « vieux chum ».

« On fait une petite ride ensemble, pas trop vite. On va mettre nos équipements et nos pads comme il faut, on va se protéger les genoux avant de jouer… Pis prends tes vitamines, dors bien, mange bien, et ça va bien aller ! »

Bien sûr, la passion donne de l’énergie, mais il faut aussi écouter son corps. « Des fois, je me dis que j’ai peut-être sauté un peu trop fort la veille ! », rigole-t-il. Et penser à l’avenir : en 2018, Martin Fontaine a ouvert le Memphis Cabaret à Trois-Rivières, et c’est là-dessus qu’il va se concentrer au cours des prochaines années.

Retrouvailles

Martin Fontaine a incarné Elvis plus de 2000 fois depuis 1995, devant 1,8 million de spectateurs dans le monde, dont 900 000 au Québec. Quand il repense à ces 27 années, il revoit tous ces endroits qu’il a visités et tous ces gens rencontrés.

« Mais le highlight de tout ça, c’est la visite de Priscilla à Québec, le 28 juillet 2014. Ensuite, elle m’a emmené à Vegas, m’a présenté sa famille. J’ai vécu des moments fabuleux. »

Il y a même présenté 35 fois Elvis Experience au Westgate Las Vegas Resort & Casino, sur la même scène que le King à l’époque.

C’est sûr que j’aurais aimé que ça dure longtemps. J’étais prêt pour trois ans. Mais un autre chemin est arrivé. Martin Fontaine

Vegas demeure le summum de sa carrière, tout comme son spectacle au Centre Vidéotron en 2017 accompagné d’un orchestre symphonique. Et le public québécois, « qui a fait en sorte que tout a commencé et perdure », occupe bien sûr une place à part dans son cœur.

« C’est phénoménal qu’après 27 ans, on remplisse encore des salles, qu’ils viennent partager cette passion pour le bonhomme… »

Et aussi quand même une affection pour lui, non ? « Ben je pense que ça va ensemble. Les gens ont une affection pour le portrait que je rends du bonhomme. Ils sont contents et fiers de tout ce qu’on a parcouru ensemble. Il y a un peu de nous quand on va à Tokyo, à Vegas, quand on rencontre Priscilla. On devient un peu comme un ambassadeur… pis j’essaie de nous faire bien paraître. »

Il fait aussi travailler artistes et techniciens québécois, ce qui est non négligeable : une quarantaine de personnes ont gravité autour d’Elvis Expérience et l’ont suivi partout en tournée, hormis quelques musiciens.

« C’est exceptionnel, et aussi que ça suscite encore un intérêt. Il faut célébrer cette exception, la souligner, la chérir. Il faut être fier. »