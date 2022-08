Stéphane Roy

Magicien de la scène

En 35 ans de création, le concepteur Stéphane Roy a collaboré à plus de 100 spectacles de cirque, de danse, de théâtre et d’opéra. Au seuil de la soixantaine, le scénographe et directeur artistique multiplie les projets en Amérique et en Europe. La Presse l’a rencontré au début de l’été, chez lui, à Sutton, pour faire un bilan de sa carrière.