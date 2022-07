Notre-Dame de Paris à NYC

Un air de francofête à Manhattan

Présenté dans une vingtaine de pays et applaudi par plus de 10 millions de spectateurs à travers le monde depuis 1998, le phénomène Notre-Dame de Paris n’avait pas encore atteint New York… avant cette semaine. Est-ce que la Grosse Pomme sera la porte d’entrée d’une future « French invasion » ?