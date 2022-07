L’évènement : Pink Martini & China Forbes

Alexandre Vigneault La Presse

On pourrait résumer le parcours de Pink Martini comme l’improbable aventure d’un groupe improbable. L’aventure dure depuis 25 ans et la formation de China Forbes et Thomas Lauderdale a tissé des liens forts au fil des ans avec le public montréalais. Les revoici au festival avec leurs chansons d’aujourd’hui aux parfums d’hier et aux sonorités douces d’un peu partout. Easy listening ? Oui, et tout le plaisir est pour nous.

5 et 6 juillet, salle Wilfrid-Pelletier, 19 h 30

PHOTO FOURNIE PAR LE FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ DE MONTRÉAL Pascuala Ilabaca

La découverte : Pascuala Ilabaca & Fauna

Alexandre Vigneault La Presse

On ne sait pas toujours où on se trouve lorsqu’on écoute Pascuala Ilabaca. Ici, on a l’impression d’être quelque part dans les Andes, là, dans une fête mexicaine, et plus loin, à regarder une fanfare passer sur une place dans le sud de l’Amérique du Sud… La fille à l’accordéon est chilienne, mais sa musique, on l’aura compris, ne s’embête pas de frontières. Et on n’a pas besoin de comprendre l’espagnol pour saisir que c’est aussi une sacrée conteuse !

5 juillet, scène Loto-Québec, 18 h et 22 h

PHOTO FOURNIE PAR LE FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ DE MONTRÉAL Delvon Lamarr Organ Trio

Vraiment jazz : Delvon Lamarr Organ Trio

Claude Côté Collaboration spéciale

Aussi appelé DLO3, le triumvirat de Seattle fondé en 2015 est un fidèle propagateur de jazz-soul. Amateurs de Jimmy Smith ou Dr. Lonnie Smith, surtout ne pas s’abstenir, même si on lui sera reconnaissant de ne pas s’engluer dans le passé de la Hammond B3 et ses glorieux enregistrements des années 1960. Avec un poil d’insolence, mais une sympathique accentuation du groove, Lamarr demeure un expérimentateur allumé qui utilise le funk comme matière première. I Told You So, son plus récent disque, est au menu !

5 juillet, place Tranquille, 20 h et 22 h