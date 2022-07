Les 7 Doigts en septembre à l’Espace Saint-Denis

L’ouverture du Studio-Cabaret de l’Espace Saint-Denis, qui devait avoir lieu en juin, a été repoussée à cause de quoi ? À cause d’un cas de COVID ? Pas exactement. Elle a été repoussée à cause d’un retard de livraison de matériaux de construction !