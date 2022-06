L’opéra Yourcenar – Une île de passions, sera créé en première mondiale à Montréal et à Québec cet été. Les coproducteurs du concert – l’Opéra de Montréal, le Festival d’opéra de Québec et Les Violons du Roy – en ont fait l’annonce dans un communiqué émis aux médias mardi.

Luc Boulanger La Presse

Le livret de cet opéra contemporain a été écrit à quatre mains par Marie-Claire Blais et Hélène Dorion, sur une musique du compositeur Éric Champagne. Angela Konrad signera la mise en scène et Les Violons du Roy en assureront la partie orchestrale.

Dernière œuvre achevée de Marie-Claire Blais avant son décès en décembre 2021, Yourcenar – Une île de passions était aussi son premier opéra cosigné avec son amie Hélène Dorion. Il s’inspire de la vie fascinante de la célèbre écrivaine, première femme élue à l’Académie française, en évoquant des moments marquants de sa vie et ses amours tumultueuses.

L’œuvre en deux actes (pour six solistes, chœur et orchestre) sera d’abord présentée au Palais Montcalm, à Québec, les 28 et 30 juillet, fans le cadre du Festival d’opéra de Québec, avant de prendre l’affiche de la salle Pierre-Mercure à Montréal, les 4 et 6 août.

En amont de la première de l’opéra, un livre comprenant le libretto et un entretien avec l’autrice Hélène Dorion et la regrettée Marie-Claire Blais paraîtra aux Éditions de l’Homme, le 13 juillet prochain.