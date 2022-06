Quoi voir, quoi faire cette semaine ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

Stéphanie Morin La Presse

Véronique Larocque La Presse

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Montréal renaît avec Patrice Michaud, Alicia Moffet, Roxane Bruneau

À Montréal, le Grand spectacle de la fête nationale se déroulera le 23 juin à la place des Festivals. Intitulé J’aime ma langue et animé par Pierre-Yves Lord, il réunira 30 chanteurs, musiciens et danseurs, dont Patrice Michaud, Alicia Moffet, Jay Scott, Sarahmée, Les Louanges, FouKi, Ariane Roy, Kathia Rock, Roxane Bruneau et Michel Pagliaro. Le spectacle sera télédiffusé le lendemain sur les ondes d’ICI Radio-Canada Télé et TVA.

FouKi, Hubert Lenoir, Klô Pelgag et cie à Laval

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Klô Pelgag, ici croquée lors de son passage au MTelus, sera des festivités à Laval.

Laval fête la « Saint-Jean » en grand cette année en réunissant sur la scène du Centre de la nature plusieurs noms importants de la musique. FouKi, Hubert Lenoir, Klô Pelgag, High Klassified, Les Louanges, Lisa LeBlanc, Patrice Michaud, Isabelle Boulay, Samian et Sarahmée interpréteront des classiques de la chanson québécoise, mais aussi des découvertes musicales. Le texte patriotique qui lancera cette soirée du 24 juin a été coécrit par Michel Marc Bouchard et Caroline Dawson. Un service de navette gratuit vers les stations de métro Montmorency et Cartier sera offert en fin de soirée. Ouverture du site à 17 h 30, début du spectacle à 20 h 30.

Salebarbes mènera le bal sur les plaines d’Abraham

PHOTO ERICK LABBÉ, LE SOLEIL Le groupe Salebarbes sera au centre du spectacle présenté sur les plaines d’Abraham.

Le groupe Salebarbes sera l’hôte du spectacle musical principal présenté le 23 juin à 21 h sur les plaines d’Abraham, à Québec. Le groupe sera entouré de plusieurs invités, dont Richard Séguin, Marjo, Mélissa Bédard, Jérôme 50, Florent Vollant et Lou-Adriane Cassidy. Les artistes Pépé et sa guitare et Marco Calliari se chargeront de la première partie, dès 18 h 30. Le discours patriotique sera lu par Marc Labrèche. Le spectacle sera retransmis sur les ondes de Télé-Québec à partir de 21 h 30.

Ariane Moffatt et Louis-Jean Cormier à Gatineau

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Ariane Moffatt (ci-contre) et Louis-Jean Cormier seront dans le quartier du Vieux-Hull le 23 juin.

Le secteur de la rue Laval, dans le quartier du Vieux-Hull, accueillera les festivités de la fête nationale, le 23 juin. Pour l’occasion, Ariane Moffatt et Louis-Jean Cormier partageront la scène. Le spectacle est gratuit. Toujours à Gatineau, mais dans le parc des Cèdres, deux spectacles sont prévus dans le cadre du festival l’Outaouais en fête avec, dans un cas, Tire le coyote et Hubert Lenoir (le 23 juin) et, dans l’autre, Cœur de pirate et Émile Bilodeau (le 24 juin). L’achat de billets est nécessaire pour ces deux derniers spectacles.

Les Cowboys fringants à Repentigny

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Les Cowboys fringants seront au parc de l’Île-Lebel de Repentigny le 24 juin.

Le 24 juin, les Cowboys fringants retournent dans leur coin de pays pour célébrer la fête nationale sur la scène du parc de l’Île-Lebel, à Repentigny, pour présenter les chansons de leur 10e album, Antipode. C’est DJ Abeille qui ouvrira le bal à 17 h, suivie par l’auteur-compositeur-interprète Steve Provost. Les Cowboys sont attendus à partir de 20 h 30. Leur prestation sera suivie d’un spectacle pyromusical.

Les Trois Accords à Varennes

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Les Trois Accords, ici lors de leur spectacle au MTelus, seront à Varennes.

« Beaucoup de plaisir ! » Voici ce qu’on peut prédire aux spectateurs qui se rendront à Varennes, le 23 juin, pour entendre Les Trois Accords, et ce, qu’ils jouent ou non la pièce-titre de leur plus récent album studio. Un concert de chansons ensoleillées donné dans un joli parc longeant le fleuve Saint-Laurent puis suivi de feux d’artifice, c’est parfait pour commencer l’été du bon pied. Des camions de cuisine de rue seront sur place. Amateurs de houblon, profitez de l’occasion pour goûter à l’une des trois bières brassées spécialement pour le 350e anniversaire de cette ville montérégienne. À noter que le groupe sera à Saint-Constant le lendemain. Dès 19 h, au parc de la Commune, à Varennes. Le spectacle commence à 20 h 30.

Qualité Motel et Fanny Bloom à Saint-Constant

PHOTO ULYSSE LEMERISE, ARCHIVES LA PRESSE Fanny Bloom sera de la fête à Saint-Constant.

En Montérégie, la Base de plein air de Saint-Constant accueillera le 24 juin le spectacle de la fête nationale. Sur scène : le chansonnier Alexis Arbour, suivi à 19 h 30 du groupe Qualité Motel et de leurs invités spéciaux, dont Fanny Bloom. Les Trois Accords sont ensuite attendus dès 20 h 45 pour un spectacle d’une heure et demie. La soirée se terminera avec un feu d’artifice. Un service de navette en autobus scolaire sera offert toute la soirée.

SudBest au canal de Lachine

PHOTO JONATHAN DUVAL, FOURNIE PAR SUDBEST L’évènement SudBest

Direction le sud-ouest de la ville pour la deuxième édition de l’évènement SudBest, qui propose une programmation toute spéciale en ce week-end de la Saint-Jean. Une dizaine de commerçants du quartier et autant de restaurants seront sur place pour faire découvrir leurs produits, rassasier les estomacs vides et désaltérer les gosiers assoiffés. Une belle programmation musicale et artistique sera aussi à l’honneur, dont trois vétérans de la scène alternative québécoise le soir de la fête nationale : Lost Heroes, Lexis et Poirier. L’entrée sur le site est gratuite et les animaux de compagnie, acceptés. Les 24, 25 et 26 juin au 40, rue des Seigneurs.