Back to the Future à Broadway

Marty McFly et Doc ont ajusté leur montre. La DeLorean les transportera jusqu’à Broadway en 2023.

Véronique Larocque La Presse

Actuellement présentée à Londres, la comédie musicale inspirée de la trilogie de films mythiques des années 80 Back to the Future s’installera à New York en 2023, peut-on lire sur le compte Twitter de la franchise.

La version londonienne regroupe sur scène Olly Dobson et Roger Bart, dans les rôles respectifs de Marty McFly et d’Emmett Brown, dit Doc. La troupe a récemment gagné le prix de la meilleure nouvelle comédie musicale aux Oliver Awards, au Royaume-Uni. Sur le site web de la production, il n’est pas indiqué si la distribution restera la même à New York.