Fermé pour des rénovations majeures depuis 2014, le Théâtre de Verdure du parc La Fontaine relance enfin ses activités cet été. La soirée d’ouverture se tiendra le 29 juin prochain, à 20 h 30, et mettra en vedette les Ballets Jazz Montréal. Ces derniers présenteront Essence, un programme triple qui soulignera aussi les 50 ans de la compagnie de danse.

Luc Boulanger La Presse

Une trentaine de spectacles de danse, de cirque et de musique seront présentés jusqu’au 26 août. En plus de soirées de cinéma. Parmi les moments forts de la programmation estivale, mentionnons la présence de la chanteuse Martha Wainwright, le 22 juillet, les concerts de l’Orchestre Métropolitain, les 15 et 16 juillet, et celui d’I Musici, le 12 août. Deux autres soirées, les 24 et 25 août, seront consacrées aux Grands Ballets Canadiens.

Conçu par la firme d’architecture montréalaise Lemay, « le théâtre a été modernisé en profondeur pour refléter l’identité et les valeurs patrimoniales du lieu inauguré en 1956. Le théâtre compte dorénavant des équipements scénographiques de pointe, adaptés à la représentation en plein air », explique-t-on dans le communiqué de la Ville de Montréal. La jauge de l’amphithéâtre est de 1700 places assises et 800 places sur la butte gazonnée.

PHOTO SAHSA ONYSHCHENKO FOURNIE PAR LES BALLETS JAZZ MONTRÉAL. Un extrait du spectacle Essence.

Sans billetterie et gratuit, le Théâtre de Verdure opte pour la formule du « premier arrivé, premier servi », sauf pour la grande soirée d’ouverture. Pour ce spectacle, il faut se procurer exceptionnellement des billets à l’avance.