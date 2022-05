Queen, Elton John et Alicia Keys seront parmi les nombreux artistes de renom qui prendront part le 4 juin au concert soulignant le jubilé de platine de la reine Élizabeth II.

Pierre-Marc Durivage La Presse

Le spectacle, qui rivalise par son ampleur avec quelques festivals, se déroulera sur trois scènes aménagées devant le palais de Buckingham. Elles seront liées entre elles par des passerelles qui doivent créer un espace à 360 degrés devant le palais et le mémorial de la reine Victoria. Les scènes seront entourées de 70 colonnes représentant les 70 ans du règne d’Élizabeth II.

Parmi les autres artistes qui se produiront lors de cette soirée toute spéciale, notons aussi Craig David, Diana Ross, Duran Duran, Elbow, Hans Zimmer, Andrea Bocelli, Nile Rodgers, Rod Stewart, George Ezra et Andrew Lloyd Webber. Ce dernier présentera une sélection de performances parmi les plus appréciées de Broadway, telles que Le Fantôme de l’Opéra, Hamilton, Six, Le Roi Lion et Joseph and the Amazing Technicolour Dreamcoat.

Environ 22 000 chanceux pourront assister en personne au concert qui sera aussi diffusé en Grande-Bretagne sur BBC One et Radio 2. La soirée sera orchestrée autour de thèmes qui sont apparus et qui ont évolué pendant les 70 ans de règne de la reine. Plusieurs personnalités viendront aussi témoigner sur scène pendant la soirée, qu’il s’agisse de Sir David Attenborough, Emma Raducanu, David Beckham, Stephen Fry ou Dame Julie Andrews.

« Après avoir joué pour la reine à l’occasion de son jubilé doré, nous sommes vraiment heureux d’être invités à nouveau, ont indiqué les membres de Queen dans un communiqué. Après on s’est demandé : “Après le toit de Buckingham Palace, où peut-on aller ?” Bien… vous verrez ! »

« J’ai eu l’honneur de rencontrer la reine à quelques reprises durant ma vie, incluant alors que j’étais avec ma famille, a indiqué Diana Ross, qui en sera à sa première prestation en 15 ans en Grande-Bretagne. Sa Majesté a été et continue d’être une incroyable inspiration pour tellement de gens partout dans le monde, j’étais donc ravie de recevoir une invitation pour participer à ce moment historique. »

À noter que le populaire chanteur britannique Ed Sheeran chantera le lendemain, le 5 juin, en clôture du défilé qui mettra un point final aux festivités du jubilé.