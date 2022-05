Scooby-Doo et la légende de l’Eldorado

Incursion chez Monlove, créateur de bonheur

C’est en mars 2020 que le spectacle Scooby-Doo et la légende de l’Eldorado devait amorcer sa tournée, à la Place Bell. Il a été reporté à trois reprises à cause de la COVID-19, et c’est plutôt en Virginie que la tournée a été lancée en début d’année. En attendant la venue de Scooby et de ses amis à Laval le 24 avril, La Presse s’est rendue dans les ateliers de Monlove, groupe montréalais passé maître dans la conception de spectacles familiaux à grand déploiement.