Le festival Montréal Complètement cirque proposera pendant l’été l’un des projets les plus grandioses de son histoire avec l’installation au centre-ville de trois structures géantes, qui serviront de scène à autant de spectacles de cirque.

Stéphanie Morin La Presse

Ces structures de forme humaine se dresseront dans trois lieux du centre-ville élargi : les Jardins Gamelin, Place Ville Marie et le parc Vinet (situé à un jet de pierre du marché Atwater). D’une hauteur de près de 16 mètres, chacun de ces « Géants » accueillera une compagnie de cirque différente, soit le Cirque Éloize, Les 7 Doigts et Machine de cirque. Au total, 60 représentations gratuites seront offertes pendant toute la durée du festival.

Le festival Montréal Complètement cirque et la TOHU, qui produit les Géants, ont reçu 2,8 millions de dollars de Tourisme Montréal pour ce projet, qui doit contribuer à la relance du centre-ville, durement touché par la pandémie.

« Les Géants sont actuellement en construction à Varennes et commenceront à être assemblés en juin », indique Nadine Marchand, directrice de Montréal Complètement cirque. « Les spectacles présentés dans chaque lieu seront différents, mais liés par une thématique commune, c’est-à-dire les géants culturels qui ont marqué l’histoire du Québec. Les compagnies ont toutes trois choisi des approches très humaines, très organiques. La musique sera aussi très présente dans chacun des spectacles. »

Pour le Cirque Éloize, qui s’exécutera aux Jardins Gamelin, l’eau sera un élément central du spectacle. Jean-Guy Legault, metteur en scène, explique : « Notre Géant aura les pieds dans l’eau. Le spectacle va réunir plusieurs styles, couleurs et sonorités, qui forment la grande mosaïque montréalaise, notamment avec la présence d’une chanteuse. On s’est beaucoup inspiré des géants qui ont porté la culture québécoise à l’extérieur de nos frontières. »

Les 7 Doigts profiteront quant à eux d’un espace central à Place Ville Marie. La mise en scène est assurée par Isabelle Chassé, Patrick Léonard et Samuel Tétreault. « L’une des premières questions qu’on s’est posées a été de savoir quelles qualités ça prend pour devenir un géant, dit Patrick Léonard. Il faut de la persévérance, de la passion, de la sensibilité… »

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Isabelle Chassé et Patrick Léonard, co-metteurs en scène pour Les 7 Doigts

Parce que les émotions humaines passent par le cœur, la compagnie a choisi de doter son géant d’acier d’un immense cœur qui sera assemblé au fil des sept tableaux. « Dix artistes vont créer de beaux tableaux de groupe, ajoute Isabelle Chassé. Pour la musique, nous pourrons compter sur le talent de Camille Poliquin et de Laurence Lafond-Beaulne [le duo derrière le groupe Milk & Bone]. »

Finalement, Machine de cirque installera son Géant au parc Vinet, dans un écrin de verdure composé d’arbres et de pierres. « Ce sera un espace où la nature va reprendre ses droits », explique Maxime Laurin, qui signe la mise en scène avec le comédien Alex Trahan. « Il s’agira d’un voyage initiatique rythmé par la chanteuse Inès Talbi. »

Pour relancer la vie au centre-ville

On le sait, le centre-ville a beaucoup souffert de la pandémie. Mais avec les Géants, Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal, espère retrouver un peu de l’animation qui prévalait dans le secteur central de la ville avant la crise sanitaire. « C’est le projet le plus important au niveau stratégique et c’est aussi celui qui a reçu la plus grosse part du budget alloué à la relance du tourisme à Montréal. On espère qu’avec leur attractivité, les Géants vont contaminer les restaurants et les commerces du centre-ville, pour qui la pandémie a été extrêmement douloureuse. Le projet permet aussi de confirmer la place qu’occupe Montréal comme capitale mondiale du cirque. »

La question qui reste est de savoir si ces géants d’acier seront utilisés plus d’une année. C’est ce que souhaite Nadine Marchand : « Ce qu’on voudrait, c’est que ces géants deviennent une image de marque pour Montréal. Mais il faut trouver du financement. » Yves Lalumière tient le même discours : « On aimerait pouvoir utiliser ces structures pour trois à cinq ans. Mais il faudrait pour cela que le milieu corporatif s’implique davantage. »

Les spectacles des Géants seront présentés du 7 au 17 juillet. Deux représentations par jour seront offertes, soit à 18 h et à 21 h 30.