Après deux années de grisaille et de programmation tronquée, des nouveautés de taille sont attendues pour le prochain festival Montréal complètement cirque, qui se tiendra du 7 au 17 juillet. Le spectacle d’ouverture, présenté à la TOHU et intitulé Après la nuit, est sans conteste du lot.

Stéphanie Morin La Presse

Imaginé par le metteur en scène Benoît Landry (qui a notamment dirigé le spectacle Serge Fiori – Seul ensemble), Après la nuit profitera des dimensions généreuses de la TOHU, notamment de son plafond juché à près de 20 mètres de haut.

« Le spectacle a été conçu sur mesure pour la configuration de la salle, explique Benoît Landry. Son haut plafond, par exemple, n’est pas souvent exploité, car les spectacles présentés à la TOHU ne font souvent que passer pendant des tournées. Cette fois, on va pouvoir profiter de tous les détails techniques que permet la salle. »

Résultat : le spectacle mettra l’accent sur les acrobaties aériennes. « Mais il y aura aussi des acrobaties au sol et beaucoup de danse. »

En fait, il s’agira d’abord et avant tout d’un concert musical, où les chansons du trio Chances vont se matérialiser au-dessus et autour de nous. Benoit Landry, metteur en scène

Le public sera installé dans une configuration circulaire, tout autour des trois musiciens, « créant un état de communion entre les spectateurs », estime le metteur en scène. Au cœur de ce cercle, le trio composé de Chloé Lacasse, Vincent Carré et Geneviève Toupin interprétera des pièces originales créées pour l’occasion, en plus de puiser dans son répertoire. « Ces musiciens – un batteur et deux chanteuses claviéristes – ont vraiment une couleur très personnelle. Leur musique touche à la world, à la pop, à l’indie. C’est inclassable, mais très chaleureux, très atmosphérique… »

PHOTO STEVE CARON, FOURNIE PAR LA TOHU Chloé Lacasse, Vincent Carré et Geneviève Toupin, du groupe Chances, seront au cœur de la production.

C’est à partir des pièces du groupe, majoritairement écrites en anglais, que Benoît Landry a imaginé le thème du spectacle. « Avec Après la nuit, on propose au public un voyage à l’intérieur de soi, vers la lumière et vers les autres. Parfois, il faut plonger dans la nuit pour accéder à la lumière. Il y a dans ce spectacle une promesse du lendemain, une volonté de vie et un refus de cette ambiance de fin du monde qui plane présentement… »

Un spectacle collectif

Autre particularité de ce spectacle, qui réunira une douzaine d’acrobates et de danseurs : la mécanique de scène est avant tout humaine. Ici, les agrès des acrobates seront tractés par des humains et pas par des machines… « Il y a un côté très collectif dans ce spectacle. On a pu profiter de deux années de recherche et de développement pour créer Après la nuit ; il y avait une grande volonté de faire travailler le plus d’artistes et de techniciens possible. »

Une philosophie qui colle aussi très bien au titre du spectacle, puisqu’elle a permis d’apporter un peu de lumière aux travailleurs de l’art du cirque qui ont connu une longue nuit pandémique…

Le spectacle sera présenté du 6 au 17 juillet à la TOHU.