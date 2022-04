Le Festival d’opéra de Québec a révélé mercredi la programmation de sa 12e édition qui se tiendra du 24 juillet au 4 août.

Luc Boulanger La Presse

Les œuvres musicales qui y sont programmées prennent source dans la littérature, des contes d’Andersen à l’œuvre de Margueritte Yourcenar. Aux yeux du directeur artistique, Jean-François Lapointe, « il est essentiel et même primordial d’utiliser notre spécificité francophone pour promouvoir ou faire découvrir l’art lyrique à Québec ».

Parmi les spectacles attendus, mentionnons la création au Palais Montcalm de Yourcenar – Une île de passions, inspirée de la vie et l’œuvre de l’immortelle écrivaine. Une partition musicale d’Éric Champagne pour six solistes, dont Stéphanie Pothier, avec un livret d’Hélène Dorion et de Marie-Claire Blais. La mise en scène sera conçue par Angela Konrad. Sous la direction de Dana Gilbert et de l’orchestre des Violons du Roy.

Et aussi…

On présentera également le célèbre opéra de Gounod sur le mythe Faust. « Il s’agit d’une production d’envergure qu’on n’a pas vue sur la scène de la salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre depuis 25 ans. Et d’une œuvre troublante qui se penche sur la condition humaine », indique l’organisation. Jean-François Lapointe a réuni le metteur en scène Jean-Romain Vesperini et la soprano Anne-Catherine Gillet et de la basse Patrick Bolleire, qui se démarquent sur les grandes scènes européennes.

Jean-François Mailloux mettra en musique le livret de Jean-Philippe Lavoie, d’après trois contes originaux d’Hans Christian Andersen : La princesse au petit pois, La petite fille aux allumettes et Les habits neufs de l’empereur. Des concerts, parcours et évènements extérieurs gratuits sont aussi prévus.