Les Francos de Montréal, qui se dérouleront du 10 au 18 juin, seront entièrement dédiées à Karim Ouellet, mort le 17 janvier et « dont le souvenir indélébile sera honoré tout au long du festival ».

Josée Lapointe La Presse

Une grande partie des artistes invités en salle était connue depuis plusieurs semaines, avec une belle place faite à des artistes français comme Clara Luciani, Eddy de Pretto, Jane Birkin, Yann Tiersen, La Femme, Yseult, MC Solaar et Fishback.

S’ajoutent ce mercredi le très spectaculaire pianiste à l’attitude de rappeur Sofiane Pamart, le collectif électro Bon Entendeur et la star guadeloupéenne Admiral T. Du côté québécois, se sont ajoutés entre autres Andréanne A. Malette et B.A.R.F. à une foule de concerts déjà prévus, d’Ariane Moffatt à Jay Scott en passant par Pierre Lapointe, Bon Enfant, Damien Robitaille et une réunion exceptionnelle de Loud Lary Ajust.

Parmi les premières montréalaises, notons l’hommage à Brassens Les polissons de la chanson et les spectacles de Lisa LeBlanc, 2Frères, Gros Mené, Salomé Leclerc et Catherine Major. La programmation extérieure sera dévoilée plus tard ce printemps.