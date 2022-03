Après des mois d’auditions au cours desquels des centaines de candidates ont été scrutées à travers le Québec, Juste pour rire a enfin dévoilé l’identité de sa nouvelle Annie. La Presse l’a rencontrée en compagnie du metteur en scène Serge Denoncourt.

Luc Boulanger La Presse

L’heureuse élue se nomme Kayla Tucker, 11 ans, et habite… en Floride, avec sa mère québécoise et son père américain. La jeune tête d’affiche du spectacle dirigé par Serge Denoncourt, présenté l’été prochain à Montréal et à Québec, nous a donné sa première entrevue lundi midi.

C’est une charmante jeune fille aux yeux bleu clair et aux longs cheveux blonds. Elle portera une perruque rousse frisée pour le rôle ; un accessoire qui lui donne une ressemblance frappante avec l’actrice Aileen Quinn, qui a joué Annie dans le film sorti en 1982.

PHOTO FOURNIE PAR LA PRODUCTION Kayla Tucker avec sa perruque rousse

Malgré la distance, Kayla a été le coup de cœur du metteur en scène dès le début du processus de création. « C’est la première candidate que j’ai vue sur vidéo, dit Denoncourt. Je ne voulais pas qu’elle se déplace à Montréal avec sa mère pour le callback, sans que je sois convaincu de son potentiel. Quand j’ai eu fini tout le cycle des auditions, Kayla demeurait mon premier choix. J’ai alors longuement parlé sur Zoom avec elle et ses parents. Puis, la production a pris des arrangements pour la faire venir à Montréal. »

La jeune comédienne s’installera ce printemps et à l’été chez sa famille maternelle, à Terrebonne, pour répéter puis jouer le rôle de la célèbre orpheline de ce classique de Broadway. Elle aura une doublure, Ange-Élie Ménard, qui interprètera également le rôle d’une orpheline.

Ma grand-mère était impressionnée quand elle a appris que j’allais travailler avec Serge Denoncourt, qu’elle a vu à la télévision. Kayla Tucker

Malgré son jeune âge, la comédienne sait chanter, danser et jouer, selon Denoncourt. Les trois talents indispensables pour faire de la comédie musicale. « Kayla a une belle qualité plus rare au Québec : sa technique de chant est Broadway, très musical, explique le metteur en scène. J’ai auditionné beaucoup de filles qui chantaient fort bien, mais avec une technique de chanteuse populaire. »

Kayla suit aussi les traces de sa sœur, Madison Tucker, qui a fait La voix junior, en 2016. L’aînée de la famille avait alors séduit les juges de l’émission de TVA en chantant Over the Rainbow, cet hymne à l’espoir popularisé par une légendaire enfant-vedette, Judy Garland.

PHOTO FOURNIE PAR LA PRODUCTION Aileen Quinn dans le film de 1982

N’est-ce pas un gros changement de mode de vie pour de si petites épaules ? « Moi, j’aime vraiment avoir de l’attention, dit Kayla. Alors, m’imaginer sous les projecteurs, me voir debout sur la scène, alors que tout le monde dans la salle va me regarder… Wow, c’est génial ! Je veux vraiment faire ça dans la vie », dit la jeune fille, qui a fait son premier plateau télé lundi soir, au talk-show de Julie Snyder, sur Noovo.

« Plus que tout, enfant ou pas, tu dois avoir très envie de faire de la scène, ajoute Denoncourt. Il faut que ça soit une vraie passion qui te force à toujours viser la perfection. Et il y a beaucoup de travail devant nous, avant la première, pour arriver là. »

Une distribution imposante

Dans le spectacle, Kayla Tucker sera entourée de David Savard, dans le rôle du millionnaire Oliver Warbucks, de Véronique Claveau, son assistante Grace, et de Geneviève Alarie, qui jouera Miss Hannigan, la patronne alcoolique et méchante de l’orphelinat. Kevin Houle, Émily Bégin, Nico Archambault et une vingtaine d’autres interprètes, incluant une douzaine de jeunes orphelines, font aussi partie de la distribution.

Serge Denoncourt a fait appel à des collaborateurs et à des concepteurs qui ont souvent travaillé avec lui, dont la chorégraphe Wynn Holmes, assistée de Nico Archambault, ainsi que Guillaume Lord et Julie Basse au décor et aux éclairages.

L’histoire de ce classique de Broadway et de la culture populaire américaine se déroule durant la Grande Dépression à New York. La jeune et fougueuse Annie est choisie parmi les enfants de son orphelinat pour aller séjourner chez un célèbre milliardaire. Mais Miss Hannigan compte bien tirer profit des mésaventures d’Annie…

Annie sera à l’affiche au Théâtre St-Denis à Montréal, du 22 juin au 17 juillet, puis à la salle Albert-Rousseau, à Québec, du 12 au 28 août.