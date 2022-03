Des « Oh ! », des « Encore ! » et de nombreux babillages heureux, mais intraduisibles se sont élevés sous le dôme du Planétarium Rio Tinto Alcan dimanche. La source de ces émerveillements ? Bébé symphonique, spectacle spécialement conçu pour les poupons de 0 à 18 mois. La Presse y a assisté en compagnie de la petite Ludivine.

Véronique Larocque La Presse

La salle se nomme Théâtre du Chaos. Doit-on y voir un avertissement ? Après tout, le public de Bébé symphonique est composé de très jeunes enfants…

En pénétrant dans la pièce, on est à mille lieues de l’ambiance redoutée. Sous une lumière tamisée, on est accueilli chaleureusement par le personnel du Planétarium. En s’installant dans l’un des nombreux fauteuils poires, on sent même un certain apaisement. Curieuse, Ludivine, 16 mois, s’amuse avec les coussins de différentes formes étalés au sol en attendant le début de la représentation.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Des tables à langer et un endroit où stationner les poussettes ont été prévus.

L’animateur invite la foule à s’installer confortablement. Tout est d’ailleurs pensé pour que les familles soient à l’aise : des tables à langer, des couches et des chauffe-biberons sont mis à leur disposition.

La salle s’assombrit, puis des étoiles apparaissent sur la voûte du dôme. Les yeux des enfants s’arrondissent alors que commence la première des sept pièces de l’album Bébé symphonique, interprétées par l’Orchestre symphonique de Montréal, sous la direction de Simon Leclerc, le compositeur de cette musique.

Puis, la pièce s’illumine et les constellations font place à des traits de crayons et à des formes de couleurs primaires.

Quand la voûte s’assombrit de nouveau, on découvre de drôles de personnages en origami : lapins, grenouilles et hiboux déclenchent des rires à l’autre extrémité de la salle.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Bien installée sur sa mère, Ludivine (à droite) observe les billes colorées projetées sur l’écran.

Pour la petite Ludivine, c’est l’apparition de dizaines de billes empruntant différentes trajectoires sur l’écran à 360 degrés qui l’émerveillent. « Wow ! », dit-elle, captivée.

Alors que les sept tableaux se succèdent sur la voûte, on constate qu’un spectacle encore plus beau et émouvant se déroule dans la salle. Heureux de se voir, les bébés interagissent entre eux. Ils se pointent, sourient, rigolent.

« C’est la première fois qu’il voit autant d’enfants. Il ne va pas à la garderie », entend-on une mère dire.

La possibilité de nouer des amitiés éphémères semble nouvelle pour bon nombre de ces bébés nés pendant la pandémie.

« Il était tellement impressionné de voir d’autres enfants », confie Marie-Claude Halde, mère d’Axel, 11 mois, à la fin du spectacle.

Son conjoint Anthony Boudreault et elle ont beaucoup apprécié Bébé symphonique, une trop rare activité culturelle destinée aux poupons, souligne le couple.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE La disposition de la salle est pensée pour plaire aux bébés et à leurs parents.

« Une belle stimulation »

Mère de Flavie, 16 mois, Julie Dumont-Paquet craignait que sa fille ne tienne pas en place. « En général, elle court partout, elle grimpe partout. Je n’étais pas certaine que ça allait être le fun », dit-elle, en précisant que c’est son conjoint qui avait acheté les billets. Finalement, Flavie a été fascinée par le spectacle. « Avec l’image, le son, je pense que même les bébés qui sont très actifs sont interpellés. »

Même si elle est plus âgée, Romy, 3 ans, a aimé « tout, tout, tout » de la représentation. La fillette était accompagnée de son frère Marlo, 11 mois, et de leurs parents Maude Dagenais et Pier-Luc Melançon. « C’est une super belle stimulation pour les enfants. C’est magnifique », témoigne le père.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Josée de Montigny et son petit-fils Maxence

Josée de Montigny, grand-maman du petit Maxence, souligne pour sa part qu’elle a passé un « super beau moment » collée sur son petit-fils.

À la fin des 33 minutes que dure Bébé symphonique, Ludivine formule sa critique. « Encore », dit-elle en montrant l’écran. Voilà, le public a parlé.

Bébé symphonique, suivi de Poussières d’étoiles au Planétarium Rio Tinto Alcan, jusqu’au 19 juin. En supplémentaires à l’automne.