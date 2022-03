(New York) La soprano Anna Netrebko s’est retirée de ses futurs engagements au Metropolitan Opera de New York plutôt que de condamner le président russe, Vladimir Poutine.

Ronald Blum Associated Press

La maison new-yorkaise perd ainsi l’une de ses voix les plus populaires à la billetterie. « Anna est l’une des plus grandes chanteuses de l’histoire du Met, mais avec Poutine qui tue des victimes innocentes en Ukraine, il n’y avait pas d’autres voies à suivre », a déclaré jeudi le directeur général du « Met » dans un communiqué.

Peter Gelb avait déclaré dimanche que le Met n’engagerait pas d’artistes qui soutiennent le président Poutine. Le Met aurait fait des efforts répétés ces derniers jours pour tenter de convaincre Mme Netrebko de répudier le président russe. Mais la célèbre maison n’a pas réussi, a déclaré une personne proche du dossier, sous le couvert de l’anonymat car ce détail n’a pas été annoncé publiquement.

La décision du Met fait suite à l’effondrement de la carrière internationale du chef d’orchestre russe Valery Gergiev, qui a été un proche du président Poutine, en tant que directeur artistique et directeur général du théâtre Mariinsky, de Saint-Pétersbourg.

Anna Netrebko, originaire de Krasnodar, dans l’ouest de la Russie, avait fait en 2014 un don de 1 million de roubles (alors 18 500 $ US) à la maison d’opéra de Donetsk, une ville ukrainienne contrôlée par des séparatistes prorusses dans le Donbass.

La soprano s’était retirée mardi de toutes ses performances à venir. Sa prochaine prestation répertoriée devait avoir lieu à Barcelone le 3 avril, suivie de trois concerts avec son mari, le ténor azerbaïdjanais Yusif Eyvazov, et d’un concert le 13 avril avec l’Orchestre philharmonique de Berlin.

« Je suis opposée à cette guerre d’agression insensée et j’appelle la Russie à mettre fin à cette guerre maintenant, pour nous sauver tous. Nous avons besoin de paix maintenant, a-t-elle déclaré mardi. Ce n’est pas le moment pour moi de faire de la musique et de jouer. J’ai donc décidé de prendre du recul par rapport à la scène pour le moment. C’est une décision extrêmement difficile pour moi, mais je sais que mon public comprendra et respectera cette décision. »

Le Met a également annoncé qu’il construirait ses décors et confectionnerait ses costumes pour la nouvelle production du « Lohengrin » de Wagner la saison prochaine, plutôt que de les partager avec l’Opéra Bolchoï de Moscou, comme prévu à l’origine.