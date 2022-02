À défaut de s’installer à New York, le Cirque du Soleil amènera New York à Las Vegas. À partir du mois de mai, l’entreprise présentera le nouveau spectacle Mad Apple au New York-New York Hotel & Casino.

Marc-André Lemieux La Presse

On indique qu’il s’agit d’une création inspirée des « folles soirées de New York », qui proposera un cocktail de comédie, de musique, de danse, de tours de magie et d’acrobaties.

Mettant en vedette l’humoriste Brad Williams, le rappeur Chris Turner et le chanteur Eddie Cole (Xharlie Black), Mad Apple marque la première collaboration créative du Cirque du Soleil avec Simon Painter, l’homme derrière The Illusionists.

Les avant-premières de Mad Apple débuteront le 12 mai. Les représentations commenceront deux semaines plus tard. « Le Cirque est reconnu depuis longtemps comme une entreprise ayant pour mission de défier l’imagination et les limites du possible, et Mad Apple poursuivra cette tradition inégalée », a déclaré Eric Grilly, président de la Division des spectacles fixes et affiliés du Cirque du Soleil, dans un communiqué.