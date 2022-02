La tournée Contre vents et marées sera maintenue

(Montréal) Renée Martel et Paul Daraîche devaient ce printemps être réunis sur scène pour la première fois dans le cadre de Contre vents et marées, un spectacle inspiré du titre de leur dernier album.

La Presse Canadienne

À la suite de la perte de sa grande amie Renée Martel, décédée en décembre, Paul Daraîche a souhaité maintenir la tournée et sera accompagné sur scène par Laurence Jalbert et, en alternance, par Annie Blanchard et Émilie Daraîche.

La tournée s’amorcera le 30 avril à Sainte-Thérèse et se poursuivra jusqu’au 22 octobre à Granby.