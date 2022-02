Nouvel exemple d’un retour pour les arts vivants à des valeurs refuges ? Ou simple désir d’entonner des airs indémodables ? Quoiqu’il en soit, Gregory Charles présentera en décembre prochain sa mise en scène de La mélodie du bonheur.

Dominic Tardif La Presse

« Do, le do il a bon dos, ré, rayon de soleil d’or… » Créé en 1959 par Richard Rodgers et Oscar Hammerstein II, The Sound of Music appartient depuis aux classiques des scènes de Broadway. Une renommée amplifiée par l’inoubliable adaptation cinématographique de 1965 mettant en vedette Julie Andrews et Christopher Plummer.

C’est en compagnie de plus de vingt-cinq comédiens, chanteurs et danseurs, ainsi que d’un groupe de huit musiciens, que Gregory Charles se mesurera à ce gros morceau du répertoire américain de la comédie musicale. Inspirée de la véritable histoire de la famille von Trapp, La mélodie du bonheur est, comme on le sait, une ode au pouvoir salvateur de la musique, un thème cher au chanteur de I Think of You.

Des auditions auront lieu en mars et avril afin de choisir les jeunes de cinq à dix-sept ans qui monteront sur les planches du Théâtre St-Denis en décembre et sur celles de la Salle Albert-Rousseau de Québec à l’été 2023. Tout le monde ensemble ? « Do, le do il a bon dos, ré, rayon de soleil d’or… »