Un spectacle de Noël du Cirque du Soleil à New York

C’est en toute discrétion que le Cirque du Soleil présente le spectacle de Noël ‘Twas the Night Before Christmas à New York. Après avoir été à l’affiche du Chicago Theatre à la fin du mois de novembre, il sera présenté jusqu’au 27 décembre au Hulu Theatre du Madison Square Garden.