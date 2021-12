L’administration Plante a renouvelé mercredi son soutien à la mythique salle de spectacles La Tulipe, rue Papineau, dont la survie est menacée par une démarche judiciaire liée au bruit.

Charles-Éric Blais-Poulin La Presse

« Je réitère mon engagement auprès des propriétaires d’assurer la pérennité de La Tulipe », a déclaré Luc Rabouin, maire de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal lors d’une conférence de presse improvisée au coin de l’avenue du Mont-Royal et de la rue Cartier. « Pour nous, c’est une institution culturelle importante. On en reconnait la valeur et on veut s’assurer qu’elle reste dans le Plateau. »

La salle de spectacles, sise depuis près de 20 ans dans l’ancien Théâtre des Variétés de Gilles Latulippe, fait face à une demande d’injonction qui pourrait « entraîner la fermeture des lieux sans condition », a indiqué mardi son propriétaire, La Tribu, dans un « appel à l’aide » publié dans les réseaux sociaux.

Un conflit lié au bruit perdure depuis la conversion, en 2016, de l’entrepôt adjacent à La Tulipe en plex. La Tribu affirme avoir dépensé « une fortune en honoraires de toutes sortes pour se défendre » à la suite de « douzaines de visites de policiers, certaines accompagnées de menaces et de contraventions ».

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La salle de spectacles La Tulipe fait face à une demande d’injonction qui pourrait « entraîner la fermeture des lieux sans condition ».

La Ville admet qu’elle « n’aurait pas dû émettre un statut résidentiel » au nouveau propriétaire occupant. « Le permis lui a été octroyé par l’arrondissement, par erreur », se désole Luc Rabouin.

Depuis, les autorités municipales ont entrepris des « démarches administratives pour régler la situation », ajoute-t-il. Circonspect, M. Rabouin a indiqué que la Ville sera appelée à témoigner le 21 décembre lorsque la demande d’injonction sera entendue.

Mardi soir, la sortie du maire d’arrondissement dans les réseaux sociaux n’avait pas dissipé les craintes quant à l’avenir de la salle de spectacles du Plateau.

« Le théâtre La Tulipe est là pour rester, avait tweeté celui qui est aussi responsable du développement économique et commercial à la Ville de Montréal. La vitalité culturelle du Plateau est une richesse à préserver. Nous avons eu plusieurs échanges avec les propriétaires, et suivons de près les démarches judiciaires en cours entre les deux parties privées. Une solution émergera. »

L’auteur et humoriste Fabien Cloutier s’est montré inquiet du rôle de « spectateur » de l’administration Plante dans le dossier. « Vous “suivez” des démarches judiciaires qui peuvent mettre La Tulipe et La Tribu en situation précaire, a-t-il rétorqué sur Twitter. Vous pensez qu’une solution “émergera” en vous tenant à un rôle de spectateur dans une affaire dont le responsable est la Ville de Montréal. Désolant. »

« Je doute que 1000 $ de contravention par soir de spectacle comme jeudi et vendredi dernier aide à faire émerger une solution, Mr. Rabouin, a ajouté le chanteur Dumas. Spectacles qui ont eu lieu entre 8:00 et 10:30pm. Il est temps d’agir. »