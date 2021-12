C’est en toute discrétion que le Cirque du Soleil présente le spectacle de Noël ‘Twas the Night Before Christmas à New York. Après avoir été à l’affiche du Chicago Theatre à la fin du mois de novembre, il sera présenté jusqu’au 27 décembre au Hulu Theatre du Madison Square Garden.

Josée Lapointe La Presse

Inspiré d’un poème de 1823 de Clement Clarke Moore, A visit from St. Nicholas, ‘Twas the Night Before Christmas n’est pas une nouvelle création du Cirque. Tout aussi discrètement, le spectacle avait déjà été présenté en décembre 2019, également à New York et à Chicago.

Un album de la bande originale du spectacle, mélange de compositions et de classiques de Noël retravaillés, le tout orchestré par le directeur musical québécois Jean-Phi Goncalves, avait été lancé à ce moment-là.

Le Cirque du Soleil a plusieurs fois tenté de s’implanter à New York. Ouverte en décembre 2017, l’attraction immersive NFL Experience, située près de Times Square, a duré moins d’un an. Quant à la comédie musicale Paramour, écorchée par la critique, elle n’a tenu qu’un an sur Broadway, de 2016 à 2017.