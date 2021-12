Un « spectacle immersif » dans Le musée de l’armée – Les Invalides, à Paris, et des « expériences multimédias » dans la ville de Soissons ; Moment Factory a annoncé jeudi, dans le quartier de Pigalle, deux nouveaux projets qui verront le jour en France dans les prochains mois.

Charles-Éric Blais-Poulin La Presse

En pleine croissance en Europe, le studio montréalais a scellé un partenariat avec Cultival, opérateur touristique et culturel, pour développer des initiatives sur le territoire hexagonal. La première d’entre elles, Aura Invalides, sera présentée à compter de l’automne 2022 au musée de l’Armée, dans la capitale française. Tous les soirs pendant dix ans, les visiteurs pourront vivre une expérience « combinant jeu de lumière, mapping vidéo et musique orchestrale originale ».

« Ce spectacle immersif hors du commun permet de découvrir ou de redécouvrir le patrimoine majestueux et grandiose du dôme des Invalides en sublimant ses qualités architecturales et son histoire », a souligné Ariane James-Sarazin, conservatrice générale et directrice adjointe du musée de l’Armée, dans un communiqué.

À une centaine de kilomètres au nord-est, à Soissons, Moment Factory développera par ailleurs des expériences multimédias « afin de mettre en valeur le patrimoine de la Ville ». Le partenariat avec la mairie et ETC Audiovisuel s’échelonne sur au moins trois ans.

Éric Fournier, associé et producteur exécutif de Moment Factory, souligne que la France « agira comme tremplin » pour l’entreprise — elle possède notamment un bureau à Paris — dans le marché européen. Le studio multimédias a déjà réalisé plusieurs projets dans le pays des Lumières : Regalia à la cathédrale Notre-Dame et à la basilique Saint-Remi de Reims, Alta Lumina à la station de ski Les Gets ou encore Oceana Lumina à L’Arsenal de Rochefort.