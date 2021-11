Spectacles

Nouvelle ère pour le Cirque du Soleil

(Orlando) Prévue le 20 mars 2020, la première de Drawn to Life, le nouveau spectacle permanent du Cirque du Soleil à Orlando, en Floride, aura finalement lieu ce jeudi, 20 mois plus tard. Un spectacle qui est aussi la première création « post-arrêt » du Cirque, et qui marque « le début d’une nouvelle ère » pour l’entreprise, nous a dit le président et directeur général Daniel Lamarre.