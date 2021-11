Il y aura des spectacles en salle pour la prochaine édition de Montréal en lumière, qui se déroulera du 17 au 27 février. Pierre Lapointe, Alicia Moffet, Group Project et Le couleur figurent parmi les invités dévoilés lundi et présenteront tous des concerts exclusifs.

Alexandre Vigneault La Presse

Pour ce retour en salle, Pierre Lapointe présentera un spectacle justement intitulé Les retrouvailles au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts (le 18 février). Une semaine plus tard, c’est l’humoriste américain David Sedaris qui foulera les planches de la même salle.

La majorité des autres spectacles annoncés pour le moment se dérouleront au MTelus, à l’Astral et au Balcon, où se produiront entre autres 2Frères (le 24 février) et où il y aura aussi deux brunchs gospel (les 19 et 26 février, à 12 h 30).

Alicia Moffet (23 février), Le couleur (le 25), Thierry Larose (le 23) et Ari Cui Cui et les patins magiques (le 20 février), font aussi partie de la programmation dévoilée lundi et qui sera bonifiée d’ici l’hiver.

Cette 23e édition de Montréal en lumière aura bien sûr un volet culinaire qui mettra de l’avant « l’étonnante créativité » d’ici.

Les billets pour les évènements dévoilés sont en vente maintenant.