Un nouveau spectacle du Cirque Éloize s’installera en résidence à l’hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth le mois prochain.

Luc Boulanger La Presse

Intitulé Celeste, ce spectacle de formule cabaret sera créé sous la direction artistique d’Anita Bombita qui collabore avec par le Cirque Éloize depuis plusieurs années. La mise en scène est assurée par Benoît Landry (Serge Fiori, Seul Ensemble).

« Plongeant le public dans une ambiance à la fois enveloppante, glamour et teintée de mystère, Celeste proposera divers tableaux immersifs, vivants et évocateurs, mariant les arts du cirque, l’illusion et la performance musicale », résume-t-on dans le communiqué de presse. Ses créateurs puisent leurs inspirations dans « la poésie et l’immensité du ciel étoilé, ajoute-t-on, et veulent transporter les gens dans un monde nocturne empreint de rêverie ».

À noter, cette expérience de cabaret s’adresse à un public de 14 ans et plus. Elle se tiendra dans une salle de l’hôtel du centre-ville transformée pour l’évènement et qui pourra accueillir 200 personnes.

Celeste. Au Fairmont Le Reine Elizabeth, à Montréal, dès le 16 décembre.