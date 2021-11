Signe d’un retour à la (presque) normalité, les concerts du temps des Fêtes reviennent en « présentiel ». En effet, le festival « Noël dans le Parc », organisé par l’Auguste Théâtre, annonce le retour des spectacles extérieurs à la place Émilie-Gamelin, du 3 au 23 décembre prochain.

Luc Boulanger La Presse

C’est la chanteuse Brigitte Boisjoli qui donnera le coup d’envoi le 3 décembre, avec une soirée sous le signe de la musique country au féminin, en compagnie de Guylaine Tanguay et de Léa Jarry. Le trio livrera les plus grands succès des vedettes féminines du country comme Loretta Lynn, Patsy Cline et Brenda Lee. Les concerts des 3 et 4 décembre seront aussi diffusés virtuellement, en direct sur YouTube.

Par la suite, durant 12 soirées, Noël dans le Parc proposera plusieurs artistes de la relève, mais aussi des artistes bien connus, tels que Radio Radio, Alaclair Ensemble, Ariane Roy et Qualité Motel.

Finalement, les enfants pourront assister au retour du Grand Bal forain des tout-petits, le 19 décembre.