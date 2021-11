Spectacles

Un spectacle hommage à Michel Louvain

Joël Legendre signe la mise en scène et la direction artistique d’un spectacle à la mémoire de Michel Louvain, gentleman de la chanson qui s’est éteint en avril dernier. Il s’intitule Un certain souvenir — clin d’œil au succès Un certain sourire — et mettra en vedette quatre interprètes vus dans des comédies musicales ou à Star Académie.