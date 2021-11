Joël Legendre signe la mise en scène et la direction artistique d’un spectacle à la mémoire de Michel Louvain, gentleman de la chanson qui s’est éteint en avril dernier. Il s’intitule Un certain souvenir — clin d’œil au succès Un certain sourire — et mettra en vedette quatre interprètes vus dans des comédies musicales ou à Star Académie.

Alexandre Vigneault La Presse

« C’est tout simplement le spectacle auquel a droit Michel Louvain », résume le metteur en scène, dans une vidéo annonçant le spectacle, présenté comme une façon de poursuivre la « grande histoire d’amour » qui a uni le chanteur et son public. Une histoire qui a duré des décennies : en 2022, l’interprète de La dame en bleu aurait célébré ses 65 ans de vie artistique.

Suzie Villeneuve (Star Académie, La Voix), Bryan Audet (Star Académie, Grease, Hairspray, etc.), Matthieu Lévesque (Mixmania, Saturday Night Fever) et Joëlle Lanctôt (Grease, Mary Poppins, Mamma Mia) porteront les chansons élégantes du chanteur de charme disparu.

Plusieurs d’entre eux ont mentionné que le lien qu’ils entretenaient avec l’œuvre de Michel Louvain passait d’abord par leurs grands-parents. « On aura la chance non seulement de lui rendre hommage, mais de prolonger ce qu’il a été », dit notamment Bryan Audet dans la vidéo de présentation du spectacle.

Joël Legendre a conçu une œuvre en sept tableaux qui évoqueront le parcours de Michel Louvain et ses amitiés artistiques. Il sera étoffé de témoignages d’amis, d’archives inédites, dit-on, et même de duos virtuels. La direction musicale du spectacle a été confiée à Daniel Piché, qui a joué ce rôle auprès du chanteur pendant 30 ans.

La tournée, qui compte pour le moment 15 dates, doit débuter le 12 avril 2022, soit près d’un an après le décès de l’artiste, au Cabaret du Casino de Montréal. Elle se déplacera ensuite dans plusieurs villes de la province, dont Gatineau, Québec, Saguenay, Trois-Rivières, Laval et Sherbrooke.