Spectacles

Échos de scène

Cirque Barcode : la mémoire en mouvements

Après avoir roulé leur bosse pendant plus de 10 ans avec les grandes compagnies de cirque du globe, les fondateurs de la troupe Barcode ont décidé de faire le saut et proposent à la TOHU leur toute première création, très joliment intitulée De sueur et d’encre.