Les compagnies de cirque montréalaises Barcode et Lion Lion ont été récompensées mardi aux International Circus Awards (ICA), respectivement pour leurs spectacles De sueur et d’encre (Sweat & Ink) et Se prendre.

Laila Maalouf La Presse

Se prendre, premier spectacle de Lion Lion mis en scène dans un appartement, avec les acrobates Claudel Doucet et Cooper Lee Smith, co-créateurs et seuls interprètes de cette pièce, s’est distingué dans la catégorie Outstanding Achievement in Dramaturgy.

De sueur et d’encre (Sweat & Ink), de Barcode, a de son côté remporté le prix Outstanding Emerging Company. Le spectacle est une exploration de métaphores acrobatiques, en quatre histoires, sur le rôle de la mémoire et des rapports humains dans la construction de l’identité, avec la musique de Betty Bonifassi. Barcode présentera par ailleurs De sueur et d’encre à la TOHU du 4 au 6 novembre.

« Se Prendre et Sweat & Ink ne pourraient pas être plus différents dans leurs propositions artistiques », a déclaré Aaron Marquise, directeur général du Contemporary Circus and Immersive Arts Center et hôte de la cérémonie de l’ICA. « Je suis ravi que notre comité de vote ait reconnu la valeur des deux et ait récompensé ces incroyables spectacles pour leur travail acharné et leur dévouement à repousser les limites des arts du cirque tels qu’ils sont aujourd’hui. »

Les ICA ont été créés par le Contemporary Circus and Immersive Arts Center, une organisation à but non lucratif établie dans l’État de New York dans le but de récompenser les compagnies de cirque professionnelles, les artistes et les producteurs du monde entier pour leurs réalisations.