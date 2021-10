Spectacles

Ricky Martin et Enrique Iglesias au Centre Bell

Le retour de la fiesta !

Les deux superstars de la pop latine ont offert samedi le premier spectacle dans un amphithéâtre bondé depuis le début de la pandémie. Dans une ambiance on ne peut plus festive et euphorisante, Ricky Martin et Enrique Iglesias ont enchaîné leurs tubes et ravi leurs admirateurs.