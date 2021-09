Spectacles

Des comédiens retrouvent les planches et l’émotion du 11-Septembre

(New York) Il a fallu rester en forme, garder la passion intacte, pour certains trouver d’autres sources de revenus : après 18 mois d’arrêt à cause de la pandémie, comédiens et danseurs de Broadway retrouvent les planches à New York. Et pour les acteurs de Come From Away, une pièce musicale liée au 11-Septembre, cette reprise a un sens particulier.